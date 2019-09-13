Сноуден готов вернуться в США на "честный суд"

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, согласен вернуться в США при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде.

По его словам, присяжные в США должны получить доступ к секретным данным, которые он передал журналистам, чтобы оценить правильность такого поступка. "Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке", - сказал он в интервью Национального общественного радио США.

Бывший сотрудник АНБ убежден, что никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого. "Никто не становится разоблачителем, поскольку их ждет счастливая развязка", - подчеркнул он

Сноуден также признался, что российские разведслужбы предлагали ему сотрудничество, однако он не согласился. В противном случае, он бы "в первый день покинул аэропорт на лимузине, жил во дворце", а на Красной площади устраивали парады в его честь.

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