Сноуден допустил вмешательство России в выборы США

Эдвард Сноуден рассказал изданию Spiegel о своей жизни в Российской Федерации. По его словам, он ведет вполне нормальную жизнь: встречается с друзьями в Москве, гуляет в парке со своей женой, берет такси, и даже ездит в метро. Однако Сноуден предпочитает дистанцироваться от российского общества.

"Я сознательно держу дистанцию от общества России, предпочитаю проводить время в англоязычном обществе. Другими словами, я никогда не сделаю селфи на фоне Кремля, поскольку это использует правительство США, чтобы очернить мою работу", - пояснил бывший агент ЦРУ и АНБ.

Сноуден допускает, что Россия могла вмешаться в выборы президента США в 2016 году, однако, по его мнению, Соединенные Штаты ничуть не лучше, поскольку страна пытается установить контроль над другими государствами уже несколько десятилетий.

"Совершенно уверен, что Россия могла манипулировать выборами президента в США, но разве США никогда не манипулировали выборами? Они делают это уже несколько десятилетий", - пояснил свою позицию Сноуден.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что после выдачи Джулиана Ассанжа Эквадором, США начали работу над тем, чтобы Россия выдала Эдварда Сноудена.

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