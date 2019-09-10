Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, сообщает издание Lenta. ru.
Специалисты указывают, что приложения запрашивали разрешения, необходимость которых объяснить сложно — разрешение на доступ к записи звука, или же, например, к данным контактов.
Компания Avast сообщила, что среди приложений, которые требовали больше всего необоснованных разрешений, оказались Ultra Color Flashlight, Super Bright Flashlight и Flashlight Plus.
Эксперты компании посоветовали пользователям внимательно проверять разрешения, которые запрашивают у них приложения.
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