Роскосмос начал создавать самый мощный ракетный двигатель в мире

Роскосмос приступил к созданию самого мощного ракетного двигателя в мире на базе НПО "Энергомаш". Установка получила название РД-171 МВ. Двигатель будут использовать в новой ракете-носителе среднего класса "Союз-5", а также в сверхтяжелой ракете "Енисей".

На сайте госзакупок появилась информация о приобретении сортового проката литейных сталей и сплавов, которые будут использованы для производства РД-171 МВ. О разработке новейшего ракетного двигателя стало известно еще в феврале текущего года. В марте госкорпорация показала видеоролик, который демонстрировал возможности самого мощного ракетного двигателя в мире. Тяга РД-171 МВ превышает 800 тонн, при массе самого двигателя в 10 тонн.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскосмос начал реализацию пилотируемого полета на Луну. Об этом также стало известно из портала госзакупок. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал, что российский космонавт впервые высадится на Луне уже в 2030 году.

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