Глава Роскосмоса прокомментировал свое предложение президенту Турции

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить на МКС турецкого космонавта. Позже Рогозин пояснил журналистам, что сделал такое предложение после согласования с турецкой делегацией.

"Я обсуждал на МАКСе с коллегами из Турции самые разные варианты сотрудничества, в том числе подготовку турецких специалистов в российском Центре подготовки космонавтов. Позже это предложение я сформулировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. Надеюсь, что реализация совместных космических проектов не за горами", — пояснил Рогозин.

Также глава Роскосмоса заявил, что достигнутые договоренности будут закреплены соответствующими соглашениями.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роскосмос планирует начать подготовку космонавтов для полета на Луну. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале государственных закупок.

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