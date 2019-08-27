"Роскосмос" начал подготовку к отправке космонавтов на Луну

Государственная корпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале государственных закупок.

Отметим, что стартовая стоимость контракта оценивается в 374 миллиона рублей.

Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал, что российский космонавт впервые высадится на Луне уже в 2030 году.