Государственная корпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
Об этом свидетельствуют данные на официальном портале государственных закупок.
Отметим, что стартовая стоимость контракта оценивается в 374 миллиона рублей.
Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал, что российский космонавт впервые высадится на Луне уже в 2030 году.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.