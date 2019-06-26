Scientific Reports: рост населения Африки угрожает экосистеме континента

Рост населения Африки грозит привести к резкой деградации экосистемы континента из-за увеличения плотности населения и высокой эксплуатации природных ресурсов. К таким выводам пришла международная группа ученых, чьи выводы опубликовал журнал Scientific Reports.



Москва поможет африканским странам простимулировать экономический рост / Новости от 21.06.2019 10:15

"Наши заключения идут вразрез с программой устойчивого развития ООН. Она просто не включает в себя меры, помогающие ограничить численность и плотность населения. Странам Африки необходимо ввести конкретные меры по ограничению роста населения", - отметил один из авторов исследования.

По прогнозам экспертов ООН, уже к середине столетия население планеты достигнет 9,9 миллиарда человек, а к 2053 году - превысит 10 миллиардов. Наибольший рост придется на Африку, численность населения континента вырастет до 2,5 миллиарда.

Самый существенный прирост населения придется на самые слаборазвитые страны планеты, которые уже сейчас испытывают глубокие проблемы с экологией, инфраструктурой и обеспечением своих граждан бытовыми нуждами, подчеркивают ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что численность населения Земли в 2019 году превысила отметку в 7,7 миллиарда человек. К 2050 году этот показатель возрастет до 9,7 миллиарда.

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