В ООН назвали численность населения Земли - 7,7 миллиардов человек

Численность населения Земли в 2019 году превысила отметку в 7,7 миллиардов человек. К 2050 году этот показатель возрастет до 9,7 миллиардов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на доклад Генерального секретаря ООН, представленный на заседании Комиссии по народонаселению и развитию.

Рост численности населения планеты сопровождается увеличением средней продолжительности жизни, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией, подчеркивается в докладе.

По прогнозам аналитиков ООН, к 2050 году около 70% населения Земли будут жить в странах, в которых общий показатель рождаемости будет ниже необходимого для воспроизводства населения уровня.

В общей численности населения мира постепенно возрастает доля пожилых людей. Сейчас этот показатель составляет 19% в Европе и 16% - в Северной Америке. К 2050 году доля людей в возрасте от 65 лет и старше в этих регионах составит 28 и 23% соответственно.

Чуть больше половины мирового населения (56%) проживает в городах, отмечается в докладе. По приблизительной оценке, в 2050 году доля городских жителей составит 68%.

Как указывают в ООН, за последние 25 лет в мире наблюдается общее повышение уровня благосостояния населения. Сократилось число людей, проживающих в условиях крайней бедности, а также увеличилась продолжительность жизни: с 64 лет в 1994 году до 72 лет в текущем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным ООН, население Земли к концу столетия перевалит за 11 миллиардов человек.

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