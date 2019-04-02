В ООН назвали численность населения Земли - 7,7 миллиардов человек

Численность населения Земли в 2019 году превысила отметку в 7,7 миллиардов человек. К 2050 году этот показатель возрастет до 9,7 миллиардов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на доклад Генерального секретаря ООН, представленный на заседании Комиссии по народонаселению и развитию.
Рост численности населения планеты сопровождается увеличением средней продолжительности жизни, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией, подчеркивается в докладе.
По прогнозам аналитиков ООН, к 2050 году около 70% населения Земли будут жить в странах, в которых общий показатель рождаемости будет ниже необходимого для воспроизводства населения уровня.
В общей численности населения мира постепенно возрастает доля пожилых людей. Сейчас этот показатель составляет 19% в Европе и 16% - в Северной Америке. К 2050 году доля людей в возрасте от 65 лет и старше в этих регионах составит 28 и 23% соответственно.
Чуть больше половины мирового населения (56%) проживает в городах, отмечается в докладе. По приблизительной оценке, в 2050 году доля городских жителей составит 68%.
Как указывают в ООН, за последние 25 лет в мире наблюдается общее повышение уровня благосостояния населения. Сократилось число людей, проживающих в условиях крайней бедности, а также увеличилась продолжительность жизни: с 64 лет в 1994 году до 72 лет в текущем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным ООН, население Земли к концу столетия перевалит за 11 миллиардов человек.
Читайте также: ООН душит колыбель человечества
ООН: Изменения климата коснутся каждого жителя Земли
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.