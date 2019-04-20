США: Apple немного обогнала Samsung на рынке смартфонов

Аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) заявили, что по статистике доля iPhone в Штатах поднялась до 36% от объема рынка. Samsung переместился на второй место и занимает сейчас 34%. Третье место у LG с 11% и четвертое - у Motorola с 10%.



Apple против Samsung: войны брендов

Тем не менее, стал заметен в последнее время рост спроса на продукцию Motorola. В скором времени она может войти в тройку лидеров.