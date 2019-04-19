Instagram может начать скрывать количество лайков

Социальную сеть Instagram, возможно, ждут серьезные изменения.



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Об этом в своем аккаунте в Twitter написала Джейн Маньчун Вонг, специалист по исследованию приложений.

Так, указала эксперт, Instagram в ближайшее время может начать скрывать количество лайков, которые под той или иной записью поставили пользователи соцсети.

Примечательно, что в руководстве популярной социальной сети якобы согласны с тем, что перемены назрели. Там говорят, что действительно настало время оценивать контент по его качеству, а не по количеству лайков.