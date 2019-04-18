Сгоревшее в атмосфере Земли небесное тело прибыло из другой планетной системы

В 2014-м году в атмосфере планеты Земля сгорело небесное тело.
По словам ученых из Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки, случившееся является событием из ряда вон выходящим.
Их научные изыскания транслирует издание Science Alert.
Так, утверждают исследователи космоса, метеорит, сгоревший в земной атмосфере, прилетел из другой планетной системы. Она, полагают американские ученые, находится в диске Млечного пути.
Как правило же, указывают ученые из Гарвардского университета, метеоритами являются те объекты, что возникли именно в Солнечной системе.
Небесное тело, сгоревшее в атмосфере планеты Земля пять лет назад, сообщают ученые, пролетело мимо Солнца со скоростью 60 километров в секунду. Несмотря на столь невероятную скорость, метеорит не смог достигнуть поверхности планеты.
Дело в его сравнительно небольших габаритах, поясняют исследователи. Так, в диаметре небесное тело было не больше метра.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в декабре минувшего года в Берингово море рухнул метеорит. Об этом BBC рассказали в NASA.
Также "Правда.Ру" писала о том, что жители Саратова заявили о падении метеорита в их родном городе. МЧС России по Саратовской области придерживается, что примечательно, иного мнения.
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