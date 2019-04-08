СМИ: в Самаре рухнул метеорит

Вечером 6 апреля пользователи сети интернет писали в сообществах социальных сетей, посвященных жизни в Саратове, о необыкновенном явлении.

Сообщения жителей транслируют местные средства массовой информации.

Так, в социальных сетях саратовцы пишут о громких неожиданных хлопках и ярких вспышках света. Некоторые жители Саратова утверждают, что в их квартирах задребезжали оконные стекла.

В главном управлении МЧС России по Саратовской области, пишут средства массовой информации, сообщения горожан не оставили без внимания. Ведомство инициировало масштабную проверку случившегося. Но, как указали специалисты, никаких происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области якобы не происходило.

Многие же саратовцы уверены, что в ГУ МЧС России по Саратовской области ошиблись, а город стал свидетелем падения самого настоящего метеорита. Подлил масла в огонь и директор клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский. Эксперт уверен, что громкие хлопки, яркие вспышки света в небе и сильная звуковая волна в самом деле стали последствием падения метеорита.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в NASA поведали об одном из крупнейших за всю историю рухнувших на Землю метеорите. Небесное тело, утверждают в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки, упало в Берингово море в декабре года минувшего.

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