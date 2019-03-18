В NASA рассказали о метеорите, упавшем в Берингово море

В декабре минувшего года произошел взрыв метеорита. Взрыв этот является крупнейшим после знаменитого случая в Челябинске в 2013 году.

Об этом британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC рассказали в NASA, национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки.

Так, рассказали BBC эксперты, метеорит при разрушении об атмосферу планеты Земля выделил энергии в несколько раз больше, чем атомная бомба, сброшенная когда-то на Хиросиму. По словам астрономов из NASA, падение такого метеорита — уникальное событие.

Они утверждают, что подобное случается не чаще двух-трех раз за сто лет.

Метеорит, сообщают в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США, взорвался над Беринговым морем, никем почти не замеченный. Как и в случае с Челябинским метеоритом, признаются ученые, непосредственно до взрыва они понятия не имели о том, что произойдет в самое ближайшее время.

Напомним, что Челябинский метеорит рухнул в феврале 2013 года. Падение того небесного тела назвали самым крупным со времен Тунгусского метеорита, рухнувшего в 1908 году.

Метеорит, взорвавшийся в декабре минувшего года над Беринговым морем, "скромнее" их обоих — так, рассказали в NASA, он выделил "лишь" 40% энергии челябинского метеорита

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в NASA сообщили о крупном астероиде, стремительно приближающемся к планете Земля. Небесное тело с диаметром в несколько десятков метров, указывают специалисты, пролетит от колыбели человечества на рекордно близком расстоянии.

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