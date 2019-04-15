На Венере будет комфортней, чем на Марсе: опасные экспедиции

Ученые по всему миру строят сценарий колонизации Марса, однако у человечества есть еще один шанс стать галактической формой жизни — Венера. Тем более, что, по заявлению некоторых исследователей, условия на Венере могут быть более дружелюбными для человека, чем на Марсе.



"Неизвестный Гагарин", 1-я серия

Прояснить ситуацию с освоением Венеры мы попросили писателя, журналиста, лауреата Госпремии СССР Владимира Губарева.

— После 2025 года к Венере отправится российский космический аппарат со спускаемым модулем. Чем может обернуться опасное путешествие?

"Венера для нас — планета очень интересная, поскольку мы ничего не знаем о ее происхождении. Рельеф там сложный, горный, но это не проблема, поскольку скоро у нас будут детальные снимки планеты с орбитальных аппаратов", — пояснил "Правде.Ру" Владимир Губарев.

Эксперт "Правды.Ру" рассказал о том, что делегация Российской академии наук недавно побывала в США, где были заключены договоренности о совместном освоении Венеры. По словам Владимира Губарева, на Венеру планируется запускать множество аппаратов, которые буду осуществлять посадки в разных районах планеты для ее исследования.

"Из-за ужасных условий нет смысла делать прогноз о старте пилотируемых полетов на Венеру, поскольку пока человеку там делать нечего. Ближайшие лет сто нам там делать нечего. Но на примере Марса мы знаем, что с помощью посадочных аппаратов можно хорошо изучить поверхность планеты", — рассказал эксперт "Правды.Ру".

Владимир Губарев раскрыл "Правде.Ру" подробности договора, который был заключен РАН с представителями американской стороны. Ученые планируют делать съемку Венеры с космических аппаратов, которые держат курс на Меркурий, запускать в верхние слои атмосферы Венеры спутники, а затем запускать посадочные зонды.

Эксперт "Правды.Ру" рассказал о забавном случае, который произошел во время приземления посадочного зонда на поверхность Венеры. Когда аппарат сел на поверхность планеты он начал передавать на Землю информацию о том, что Венера почти полностью состоит из железа. Оказалось, что датчик измерял не поверхность планеты, а железную крышку, которая была отстрелена от телекамер.

— Какие именно аппараты будут посылать на Венеру и будут ли в них различия?

"Мы запланировали очень обширную программу освоения планеты. Но я не могу сказать, реализуется она или нет. Сейчас мы планируем посылать три вида аппаратов: наземные, атмосферные и орбитальные. Соответственно, наземные будут совершать посадку на поверхность планеты, атмосферные — дрейфовать в атмосфере, а орбитальные — перемещаться по орбите Венеры", — пояснил "Правде.Ру" Владимир Губарев.

— Какие данные мы хотим получить от этих аппаратов?

"Мы ничего не знаем о Венере, поэтому получить хоть какую-то информацию — это уже хорошо", — ответил корреспонденту "Правды.Ру" эксперт.

По словам Владимира Губарева, главная задача ученых при исследовании Венеры — это объяснение происхождения жизни. Возможно, именно эта планета сможет пролить свет на то, как образовалась жизнь в Солнечной системе. Эксперт и постоянный автор "Правды.Ру" уверен, что поиск знаний об образовании жизни во Вселенной — главная наука XXI века.

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