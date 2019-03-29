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Причиной катастрофы Boeing в Эфиопии назвали сбой бортовой автоматики

Наука

Крушение самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines стало результатом сбоя в работе бортовой системы автоматизированного управления полетом. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклад по итогам предварительного анализа бортовых самописцев. 

Причиной катастрофы Boeing в Эфиопии назван сбой бортовой автоматики. 401846.jpeg

По информации журналистов, пилоты не сумели справиться с автоматикой, которая тянула нос самолета вниз. Подобный случай произошел с самолетом индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре минувшего года. 

Представители компании Boeing заявили, что подвергнут тщательной модернизации свою автоматизированную системы, чтобы сделать ее более контролируемой. Уже разработано новое обновление, позволяющие предотвращать подобные свои - система будет реагировать на все датчики, а не только на сенсор, определяющий крен носа воздушного судна. 

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737. В результате катастрофы погибли все 157 пассажиров, находившихся на борту. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько объявил о запрете полетов лайнеров Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 в российском воздушном пространстве. Такое решение приняли в Росавиации в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

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Темы Boeing самолет Эфиопия катастрофа
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