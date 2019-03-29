Причиной катастрофы Boeing в Эфиопии назвали сбой бортовой автоматики

Крушение самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines стало результатом сбоя в работе бортовой системы автоматизированного управления полетом. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на доклад по итогам предварительного анализа бортовых самописцев.

По информации журналистов, пилоты не сумели справиться с автоматикой, которая тянула нос самолета вниз. Подобный случай произошел с самолетом индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре минувшего года.

Представители компании Boeing заявили, что подвергнут тщательной модернизации свою автоматизированную системы, чтобы сделать ее более контролируемой. Уже разработано новое обновление, позволяющие предотвращать подобные свои - система будет реагировать на все датчики, а не только на сенсор, определяющий крен носа воздушного судна.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737. В результате катастрофы погибли все 157 пассажиров, находившихся на борту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько объявил о запрете полетов лайнеров Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 в российском воздушном пространстве. Такое решение приняли в Росавиации в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

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