Воздушное пространство России закрыли для Boeing 737 Max.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько объявил о запрете полетов лайнеров Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 в российском воздушном пространстве. Такое решение приняли в Росавиации в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.
Ведомство уже разослало соответствующие уведомления. Полеты могут быть возобновлены лишь после "особого указания". Решение о снятии запрета Нерадько назвал возможным только после анализа "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".
Самолет потерпел крушение 10 марта. В результате падения воздушного судна погибли 157 человек, в том числе — трое россиян. Сразу после появления информации о крушении разные страны мира начали закрывать свои воздушные пространства для лайнеров данной модели.
Как сообщала "Правда.Ру", о серьезных недостатках Boeing 737, которые создают риск для десятков миллионов пассажиров по всему миру "Росавиация" предупреждает уже несколько лет подряд.
Источник фото: "Правда.Ру"
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