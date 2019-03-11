За катастрофой в Эфиопии стоит концептуальная ошибка Boeing - эксперт

Компания Boeing совершила ошибку, поставив компьютер на первое место в управлении самолетом. С российскими самолетами такие аварии, как в воскресение с боротом "Эфиопских авиалиний" невозможны, считает эксперт Юрий Сытник.

Напоминаем, что Boeing 737 Max8 разбился в аэропорту Аддис-Абебы вскоре после взлета в результате чего погибли все 157 человек, находившихся на борту. Обстоятельства катастрофы были аналогичны октябрьской в Индонезии, в результате которой погибли 189 человек.

Эксперты смогли выяснить, что в том случае пилоты более 20 раз пытались скорректировать систему управления, которая в автоматическом режиме опускала нос самолета. Чтобы предотвратить крен, им приходилось вытягивать штурвал для предотвращения пике. Оказалось, что система управления получала неверную информацию с датчиков и расценивала, что нос самолета задран слишком высоко. В реальных условиях это приводит к сваливанию — потере подъемной силы из-за срыва потока. После инцидента у многих пилотов появились вопросы к системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), а также к ее разработчикам. Boeing выпустила дополнительную инструкцию по обращению с программой.

Как сказал "Правде.Ру", заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте РФ по развитию авиации общего назначения, Юрий Сытник, самолет, потерпевший крушение, эксплуатировался всего 2 года. Это одна из самых продаваемых, самых перспективных моделей фирмы Boeing, предварительные заказы оставляют 1,5 тысячи машин, отметил эксперт. По его мнению, это просчет конструкторов, "которые делали управление на самолете" или, может быть, "ошибка допущена при переходе с аналогового управления на цифровое".

"На наших самолетах "Туполев" такого быть не может априори, потому что у нас есть кнопка на штурвале командира корабля, которая отключает полностью автоматику и переходит на 4-е резервное управление. Есть три гидросистемы, которые друг от друга независимо работают, а на последней пилот управлять может всего тремя тросиками ", — отметил эксперт.

По словам Юрия Сытника, французская концепция управления Airbus во главу угла ставит не пилота, а компьютер, так как у него "нет человеческого фактора, он быстрее реагирует на внешние возмущения, быстрее исправляет траекторию полета". Фирма Boeing с 2017 года своми новыми серями 800, 900, Мах перешла на французскую концепцию, сказал эксперт.

"Идет информация с датчиков угловых скоростей. Если компьютер принял информацию достоверно, то он выполняет функцию спасения самолета, то есть от выхода на большие углы и от срыва самолета в штопор. Но если произошел сбой, то он отдает штурвал независимо от желания пилота. Пилот начинает вмешиваться, идет борьба двух интеллектов — интеллекта машины и интеллекта человека. Как правило, побеждает машина, и если самолет прошел угол 30-35 градусов, то скорость начинает расти, выходит за 580-600 км/час, и тогда восстановить полет невозможно — самолет входит в пикирование, сталкиваясь с землей с углом более 70 градусов", — сказал Юрий Сытник.

По его словам, в России на самолетах новейших серий 800 и 900 летают 200 самолетов S7, Utair и "Аэрофлот". "Случившееся — это удар по престижу фирмы Boeing. "Я думаю, там или проведут доработку систем управления, или сделают возможность перехода с автоматического управления на ручное, потому что уже потеряли более 300 человек", — сделал вывод эксперт.

Заметим, что акции Boeing упали более чем на 7 процентов на фондовом рынке в Штутгарте в понедельник. И это будет иметь большое значение для промышленного индекса Доу-Джонса, который в последние годы был результатом подъема копмании Boeing. По итогам торгов в пятницу капитализация Boeing была оценена почти в 239 миллиардов долларов, при цене выше 422 доллара за акцию. Компания, в которой работают около 150 000 человек, получила в 2018 году прибыль более 10 миллиардов долларов.

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