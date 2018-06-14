Сода оказалась уникальным лекарством

Сода может победить аутоиммунное заболевание на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие изыскания в Journal of Immunology, сообщает Natural News.

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Сода превращает тело в противовоспалительную среду. Одним из способов, при помощи которых это достигается, — воздействие на клетки селезенки. Это останавливает неадекватный иммунный ответ, являющийся причиной заболеваний.

Отметим, что аутоиммунные болезни возникают, когда иммунная система атакует тело человека. К этой категории относится волчанка, ревматоидный артрит и воспаление кишечника. Лечение иногда включает в себя подавление иммунной системы, что приводит к заражению различными инфекциями и даже раку. К счастью, теперь появится более безопасный способ лечения.

Чудесные свойства соды обусловлены ее способностью стимулировать желудок производить большее количество кислоты, воздействуя на мезотелиальные клетки и останавливая иммунную реакцию. Исследователи обнаружили, что питьевая вода, смешанная с содой, в течение двух недель, заставила макрофаговые иммунные клетки в селезенке, почках и крови уменьшить воспаление.

Впервые ученые заметили этот эффект, наблюдая за крысами с повреждением почек. Затем они пригласили в эксперимент студентов-медиков. Они пили водяной раствор соды (суточная доза составляла два грамма пищевой соды на 250 миллилитрах воды). Эффект оказался схожим. Кроме того, они установили, что на лечение реагируют Т-клетки, препятствующие иммунной системе атаковать организм.

Специалист по почечной физиологии, автор исследования, доктор Пол О'Коннор подчеркнул, что сода может оказаться очень безопасным способом лечения воспалительных заболеваний.

Последние исследования также выяснили, что сода помогает онкобольным, усиливая эффект лечения, страдающим от заболеваний почек, поддерживая функцию органа.

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