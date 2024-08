Как приготовить ароматный кофе с молоком и ванилью дома: пошаговый рецепт для кофеманов

Рецепт ароматного кофе по-французски с молоком и ванилью

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе — это один из самых популярных напитков в мире, который не только дарит бодрость, но и обладает богатым, насыщенным вкусом и ароматом. В этом рецепте вы узнаете, как сделать простой, но изысканный кофе с молоком и ванилью, который порадует вас своим мягким вкусом и ароматом.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Ингредиенты:

Молотый кофе — 2 столовые ложки;

Вода — 200 мл;

Молоко — 100 мл;

Сахар — по вкусу (рекомендуется 1-2 чайные ложки);

Ванильный экстракт — ¼ чайной ложки (или ванильный сахар — 1 чайная ложка);

Корица — щепотка (по желанию);

Взбитые сливки — для украшения (по желанию).

Приготовление:

Вскипятите 200 мл воды и залейте ею молотый кофе в кофеварке, френч-прессе или турке. Дайте настояться 3-5 минут (в зависимости от способа приготовления). Если используете френч-пресс, после настаивания опустите поршень вниз. В небольшой кастрюле подогрейте молоко на среднем огне, не доводя до кипения. Если хотите более воздушный кофе, взбейте молоко венчиком или капучинатором до образования пены. В подогретое молоко добавьте ванильный экстракт или ванильный сахар и перемешайте. Добавьте сахар по вкусу. В чашку налейте заваренный кофе и добавьте в него подогретое молоко с ванилью. Можно посыпать кофе щепоткой корицы для дополнительного аромата. По желанию украсьте кофе взбитыми сливками. Сверху можно посыпать немного тертого шоколада или корицы.

Подавайте горячим и наслаждайтесь утончённым вкусом!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста. == Литература == Lockhart, E. E. The Soluble Solids in Beverage Coffee as an Index to Cup Quality : [англ.] / Pan American Coffee Bureau, National Coffee Association of U.S.A.. — Coffee Brewing Institute, 1957. — No. 27. — 13 с. Хэнсон, Т. Триумф семян : как семена покорили растительный мир и повлияли на человеческую цивилизацию = The Triumph of Seeds: How Grains, Nuts, Kernels, Pulses, and Pips : [пер. с англ.]. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 374 p. — ISBN 978-5-91671-809-6.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Вани́ль (лат. Vanílla) — род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae). Плоды нескольких (двух-трёх) видов также называются «ваниль» и используются как пряность.