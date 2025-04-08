Болезнь из Средневековья вернулась — и дело не только в броненосцах

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Лепра — болезнь, которую большинство из нас ассоциирует со средневековьем. Но в последние годы она снова заявила о себе. Эпицентром вспышки стала Флорида. Особенно тревожит ситуация в округе Бревард — там зафиксирована половина всех случаев по штату и 13% по стране.

Фото: https://commons.wikimedia.org by IQRemix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Броненосец

В чём причина

Исследователи из Флориды, Колорадо и Университета Эмори подозревают, что в дело вновь вмешались броненосцы. Эти животные, как известно, единственные, у кого зафиксирована передача проказы обратно человеку. Условия их организма — низкая температура тела и плотный панцирь — идеально подходят для выживания микобактерий лепры.

Однако всё не так просто.

По данным 2015 года, около 16% броненосцев в США уже были носителями инфекции. Считается, что бактерия попала к ним через колонистов и затем стала распространяться по территории страны — с запада на восток.

Тем не менее, современные случаи заражения всё чаще фиксируются у людей, которые не контактировали ни с больными, ни с броненосцами. Возникает логичный вопрос: если не животные, то кто?

"Ничего не складывается. И у меня нет сомнений, что происходит что-то новое! Распространению болезни способствуют до сих пор неизвестные факторы", — утверждает Барри Инман, эпидемиолог и бывший сотрудник департамента здравоохранения Бреварда.

Есть и другие подозреваемые

Учёные рассматривают гипотезу, что лепра может распространяться через окружающую среду. Под подозрением — клещи и амёбы. Первые переносят заражённую кровь, вторые — обитают в почве и потенциально могут сохранять бактерии. Не случайно многие заболевшие — садовники и фермеры.

Также внимание властей приковано к туристам. Ранее считалось, что они ввозят лепру из других стран. Но с 2000-х годов число "местных" случаев значительно выросло, и это ставит под сомнение версию с импортом болезни.

Что делать

Во Флориде действует система быстрого реагирования: врачи обязаны в течение суток сообщать о заболевших и отслеживать контакты. Жителей предупреждают: не трогайте броненосцев, а тем более — не ешьте их. Да-да, ролики с "чили из броненосца" в интернете — не редкость.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

