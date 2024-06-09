Банановое мороженое с изюмом, апельсином и корицей: очень вкусный десерт

Устали от жары? Охладитесь банановым мороженым с изюмом, которое готовится с добавлением апельсина, корицы, молока и йогурта. Приготовление этого вкусного лакомства — несложная задача. Так зачем ждать?
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Ингредиенты
5 бананов
2 чайные ложки молотой корицы
250 г йогурта
1/2 стакана изюма
2 апельсина
300 мл молока
1/2 чайной ложки морской соли
1 чайная ложка какао-порошка
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите бананы, поместите их в форму для запекания и натрите на тёрке апельсиновую цедру (1/2 апельсина) для аромата. Выдавите сок апельсина. Полейте мёдом и посыпьте корицей. В разогретой духовке запекайте 20 минут.
Смешайте жареные бананы с оставшейся в тарелке жидкостью, молоком и йогуртом. Затем добавьте в смесь сок оставшегося апельсина, добавьте немного морской соли, порошок корицы и изюм и хорошо перемешайте.
Переложите содержимое в герметичный контейнер и уберите в морозилку. Дайте ему замерзнуть в морозильной камере примерно 7–8 часов. Как только мороженое застынет, добавьте сверху какао-порошок и подавайте.