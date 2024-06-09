Банановое мороженое с изюмом, апельсином и корицей: очень вкусный десерт

Банановое мороженое с изюмом: готовим дома

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от жары? Охладитесь банановым мороженым с изюмом, которое готовится с добавлением апельсина, корицы, молока и йогурта. Приготовление этого вкусного лакомства — несложная задача. Так зачем ждать?

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Ингредиенты

5 бананов

2 чайные ложки молотой корицы

250 г йогурта

1/2 стакана изюма

2 апельсина

300 мл молока

1/2 чайной ложки морской соли

1 чайная ложка какао-порошка

Приготовление