Есть веские причины полюбить кимчи: популярное корейское блюдо уменьшает живот и спасает от морщин

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Уникальные свойства ферментированной капусты кимчи

2:05
Еда

Кимчи — одно из традиционных блюд в Корее. Этот популярный гарнир, приготовленный из ферментированной пекинской капусты с использованием различных специй, может включать в себя и другие овощи, например, редис и морковь.

Уникальные свойства ферментированной капусты кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вкус кимчи варьируется в зависимости от используемых ингредиентов, но лучше всего его можно описать как острый и кислый. Кимчи можно есть отдельно или использовать в кулинарии для придания аромата рагу, рису и лапше, пишет food.news.

 Итак, почему же кимчи стоит включить в свой рацион?

Поскольку кимчи — ферментированный продукт, блюдо богато пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. 

Большинство ингредиентов, используемых для приготовления кимчи, таких как капуста, имбирь, чеснок и перец, содержат укрепляющие иммунитет питательные вещества и соединения, которые помогают бороться с простудой и гриппом.

В кимчи много витамина С, мощного антиоксиданта, который помогает уменьшить воспаления и снизить риски преждевременного старения. Витамин С также защищает здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.

К слову, некоторые штаммы лактобактерий, играющих ключевую роль в ферментации кимчи, были изучены на предмет их способности бороться с грибками, вызывающими дрожжевые инфекции, в частности, молочницу.

Кимчи может быть полезным дополнением к диете для желающих похудеть. Исследования показали, что бактерии Lactobacillus в кимчи помогают сжигать жир. Кроме того, клетчатка из капусты и других овощей может подавить аппетит, сохраняя чувство сытости в течение длительного времени, тем самым препятствуя перекусам или перееданию.

Некоторые исследования показали, что бактерии Lactobacillus в кимчи также снижают "плохой" холестерин, который приводит к появлению бляшек и вероятности возникновения инсульта.

Почему корейцы едят столько кимчи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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