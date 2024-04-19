Есть веские причины полюбить кимчи: популярное корейское блюдо уменьшает живот и спасает от морщин

Кимчи — одно из традиционных блюд в Корее. Этот популярный гарнир, приготовленный из ферментированной пекинской капусты с использованием различных специй, может включать в себя и другие овощи, например, редис и морковь.
Вкус кимчи варьируется в зависимости от используемых ингредиентов, но лучше всего его можно описать как острый и кислый. Кимчи можно есть отдельно или использовать в кулинарии для придания аромата рагу, рису и лапше, пишет food.news.
Итак, почему же кимчи стоит включить в свой рацион?
Поскольку кимчи — ферментированный продукт, блюдо богато пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника.
Большинство ингредиентов, используемых для приготовления кимчи, таких как капуста, имбирь, чеснок и перец, содержат укрепляющие иммунитет питательные вещества и соединения, которые помогают бороться с простудой и гриппом.
В кимчи много витамина С, мощного антиоксиданта, который помогает уменьшить воспаления и снизить риски преждевременного старения. Витамин С также защищает здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.
К слову, некоторые штаммы лактобактерий, играющих ключевую роль в ферментации кимчи, были изучены на предмет их способности бороться с грибками, вызывающими дрожжевые инфекции, в частности, молочницу.
Кимчи может быть полезным дополнением к диете для желающих похудеть. Исследования показали, что бактерии Lactobacillus в кимчи помогают сжигать жир. Кроме того, клетчатка из капусты и других овощей может подавить аппетит, сохраняя чувство сытости в течение длительного времени, тем самым препятствуя перекусам или перееданию.
Некоторые исследования показали, что бактерии Lactobacillus в кимчи также снижают "плохой" холестерин, который приводит к появлению бляшек и вероятности возникновения инсульта.
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