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Гречневая лапша с овощами: пряное аппетитное блюдо всего за 20 минут

Гречневая лапша с овощами: яркое и полезное блюдо в азиатском стиле

1:43
Еда

Гречневая лапша с овощами — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В нём удачно сочетаются брокколи, болгарский перец и пряный соус, создавая уникальный вкус.

Гречневая лапша с овощами: яркое и полезное блюдо в азиатском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by tab2_dawa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" на 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 г гречневой лапши,
  • 4 зубчика чеснока,
  • небольшой кусочек свежего имбиря,
  • 1 штука болгарского перца,
  • 400 г брокколи,
  • 60 мл соевого соуса,
  • 1 ст. ложка рисового уксуса,
  • 1 ст. ложка пасты чили,
  • 1 ст. ложка кунжутного масла,
  • кунжут по вкусу для обсыпки.

Приготовление

  1. Для начала сварите гречневую лапшу в течение 5 минут, затем промойте её холодной водой. Затем измельчите чеснок и имбирь, нарежьте болгарский перец и разделите брокколи на соцветия.
  2. В миске смешайте соевый соус, рисовый уксус и пасту чили. Разогрейте кунжутное масло в сковороде на сильном огне и готовьте чеснок, имбирь, перец и брокколи в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
  3. Затем добавьте в овощи гречневую лапшу и соус, перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты до подогрева лапши и соуса.
  4. Выложите гречневую лапшу с овощами на тарелки и посыпьте её кунжутом. Если хотите, можно добавить свежую зелень или нарезанный зеленый лук для украшения.

Теперь ваше вкусное и полезное блюдо готово к подаче. Наслаждайтесь его уникальным вкусом и насыщенностью, приготовленными всего за несколько минут.

Гречневая лапша с овощами — рецепт сытного постного блюда на каждый день
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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