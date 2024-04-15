Гречневая лапша с овощами: пряное аппетитное блюдо всего за 20 минут

Гречневая лапша с овощами: яркое и полезное блюдо в азиатском стиле

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Гречневая лапша с овощами — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В нём удачно сочетаются брокколи, болгарский перец и пряный соус, создавая уникальный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by tab2_dawa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" на 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г гречневой лапши,

4 зубчика чеснока,

небольшой кусочек свежего имбиря,

1 штука болгарского перца,

400 г брокколи,

60 мл соевого соуса,

1 ст. ложка рисового уксуса,

1 ст. ложка пасты чили,

1 ст. ложка кунжутного масла,

кунжут по вкусу для обсыпки.

Приготовление

Для начала сварите гречневую лапшу в течение 5 минут, затем промойте её холодной водой. Затем измельчите чеснок и имбирь, нарежьте болгарский перец и разделите брокколи на соцветия. В миске смешайте соевый соус, рисовый уксус и пасту чили. Разогрейте кунжутное масло в сковороде на сильном огне и готовьте чеснок, имбирь, перец и брокколи в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими. Затем добавьте в овощи гречневую лапшу и соус, перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты до подогрева лапши и соуса. Выложите гречневую лапшу с овощами на тарелки и посыпьте её кунжутом. Если хотите, можно добавить свежую зелень или нарезанный зеленый лук для украшения.

Теперь ваше вкусное и полезное блюдо готово к подаче. Наслаждайтесь его уникальным вкусом и насыщенностью, приготовленными всего за несколько минут.