Гречневая лапша с овощами: пряное аппетитное блюдо всего за 20 минут

Гречневая лапша с овощами — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В нём удачно сочетаются брокколи, болгарский перец и пряный соус, создавая уникальный вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by tab2_dawa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" на 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
250 г гречневой лапши,
4 зубчика чеснока,
небольшой кусочек свежего имбиря,
1 штука болгарского перца,
400 г брокколи,
60 мл соевого соуса,
1 ст. ложка рисового уксуса,
1 ст. ложка пасты чили,
1 ст. ложка кунжутного масла,
кунжут по вкусу для обсыпки.
Приготовление
Для начала сварите гречневую лапшу в течение 5 минут, затем промойте её холодной водой. Затем измельчите чеснок и имбирь, нарежьте болгарский перец и разделите брокколи на соцветия.
В миске смешайте соевый соус, рисовый уксус и пасту чили. Разогрейте кунжутное масло в сковороде на сильном огне и готовьте чеснок, имбирь, перец и брокколи в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
Затем добавьте в овощи гречневую лапшу и соус, перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты до подогрева лапши и соуса.
Выложите гречневую лапшу с овощами на тарелки и посыпьте её кунжутом. Если хотите, можно добавить свежую зелень или нарезанный зеленый лук для украшения.
Теперь ваше вкусное и полезное блюдо готово к подаче. Наслаждайтесь его уникальным вкусом и насыщенностью, приготовленными всего за несколько минут.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Гречневая лапша с овощами — рецепт сытного постного блюда на каждый день