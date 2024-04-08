Аппетитная курочка с брокколи: простое и очень сытное жаркое на ужин. Не забудьте замариновать кусочки филе!

1 чайная ложка хлопьев красного перца чили, по желанию,
1 столовая ложка соуса хойсин,
поджаренные семена кунжута для подачи, по желанию,
жасминовый рис, по желанию.
Приготовление
В средней миске перемешайте курицу с луком, сахаром, кунжутным маслом, хересом, соевым соусом, примерно половиной чеснока, половиной имбиря, 1 чайной ложкой кукурузного крахмала и 1 чайной ложкой соли. Мариновать при комнатной температуре 15 минут. Смешайте оставшуюся 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 1/3 стакана воды в небольшой миске и оставьте.
Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте 1 столовую ложку растительного масла, стебли брокколи и жарьте 30 секунд. Добавьте соцветия, оставшийся чеснок и имбирь, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и немного чёрного перца. Жарьте, помешивая, около 2 минут. Переложите на тарелку.
Снова разогрейте сковороду с маслом, добавьте курицу и хлопья красного перца, если используете. Жарьте, помешивая, около 3 минут. Добавьте соус хойсин, верните брокколи в кастрюлю и перемешайте. Добавьте оставшуюся смесь кукурузного крахмала и доведите до кипения, чтобы она загустела. Выложите жаркое на сервировочное блюдо или разложите по тарелкам и украсьте семенами кунжута, подавайте с рисом.