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Аппетитная курочка с брокколи: простое и очень сытное жаркое на ужин. Не забудьте замариновать кусочки филе!

Рецепт приготовления жареной куриной грудки с брокколи

2:17
Еда

Это очень простое и сытное жаркое на ужин. Не забудьте замариновать курицу, пока готовите остальные ингредиенты. На приготовление блюда у вас уйдёт менее 30 минут.

Рецепт приготовления жареной куриной грудки с брокколи
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • полкило куриной грудки, нарезанной кубиками,
  • 3 лука-шалота, тонко нарезать по диагонали,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 1 столовая ложка кунжутного масла,
  • 1 столовая ложка сухого хереса, 
  • 1 столовая ложка соевого соуса,
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых,
  • кусочек очищенного свежего имбиря, измельчить,
  • 1 столовая ложка плюс 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
  • соль и свежемолотый чёрный перец,
  • 1/3 стакана воды,
  • 3 столовые ложки растительного масла,
  • 5-6 чашек соцветий брокколи и нарезанных стеблей
  • 1 чайная ложка хлопьев красного перца чили, по желанию,
  • 1 столовая ложка соуса хойсин,
  • поджаренные семена кунжута для подачи, по желанию,
  • жасминовый рис, по желанию.

Приготовление

  1. В средней миске перемешайте курицу с луком, сахаром, кунжутным маслом, хересом, соевым соусом, примерно половиной чеснока, половиной имбиря, 1 чайной ложкой кукурузного крахмала и 1 чайной ложкой соли. Мариновать при комнатной температуре 15 минут. Смешайте оставшуюся 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 1/3 стакана воды в небольшой миске и оставьте.
  2. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте 1 столовую ложку растительного масла, стебли брокколи и жарьте 30 секунд. Добавьте соцветия, оставшийся чеснок и имбирь, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и немного чёрного перца. Жарьте, помешивая, около 2 минут. Переложите на тарелку.
  3. Снова разогрейте сковороду с маслом, добавьте курицу и хлопья красного перца, если используете. Жарьте, помешивая, около 3 минут. Добавьте соус хойсин, верните брокколи в кастрюлю и перемешайте. Добавьте оставшуюся смесь кукурузного крахмала и доведите до кипения, чтобы она загустела. Выложите жаркое на сервировочное блюдо или разложите по тарелкам и украсьте семенами кунжута, подавайте с рисом.
Ужин с курицей и брокколи в сливочном соусе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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