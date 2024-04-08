Аппетитная курочка с брокколи: простое и очень сытное жаркое на ужин. Не забудьте замариновать кусочки филе!

Рецепт приготовления жареной куриной грудки с брокколи

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Это очень простое и сытное жаркое на ужин. Не забудьте замариновать курицу, пока готовите остальные ингредиенты. На приготовление блюда у вас уйдёт менее 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

полкило куриной грудки, нарезанной кубиками,

3 лука-шалота, тонко нарезать по диагонали,

2 столовые ложки сахара,

1 столовая ложка кунжутного масла,

1 столовая ложка сухого хереса,

1 столовая ложка соевого соуса,

2 зубчика чеснока, измельчённых,

кусочек очищенного свежего имбиря, измельчить,

1 столовая ложка плюс 1 чайная ложка кукурузного крахмала,

соль и свежемолотый чёрный перец,

1/3 стакана воды,

3 столовые ложки растительного масла,

5-6 чашек соцветий брокколи и нарезанных стеблей

1 чайная ложка хлопьев красного перца чили, по желанию,

1 столовая ложка соуса хойсин,

поджаренные семена кунжута для подачи, по желанию,

жасминовый рис, по желанию.

Приготовление

В средней миске перемешайте курицу с луком, сахаром, кунжутным маслом, хересом, соевым соусом, примерно половиной чеснока, половиной имбиря, 1 чайной ложкой кукурузного крахмала и 1 чайной ложкой соли. Мариновать при комнатной температуре 15 минут. Смешайте оставшуюся 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 1/3 стакана воды в небольшой миске и оставьте. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Добавьте 1 столовую ложку растительного масла, стебли брокколи и жарьте 30 секунд. Добавьте соцветия, оставшийся чеснок и имбирь, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и немного чёрного перца. Жарьте, помешивая, около 2 минут. Переложите на тарелку. Снова разогрейте сковороду с маслом, добавьте курицу и хлопья красного перца, если используете. Жарьте, помешивая, около 3 минут. Добавьте соус хойсин, верните брокколи в кастрюлю и перемешайте. Добавьте оставшуюся смесь кукурузного крахмала и доведите до кипения, чтобы она загустела. Выложите жаркое на сервировочное блюдо или разложите по тарелкам и украсьте семенами кунжута, подавайте с рисом.