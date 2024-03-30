Постный майонез: быстро готовится на любом растительном молоке, без яиц

Данный рецепт постного майонеза на растительном молоке представляет собой отличную альтернативу классическому майонезу на яйцах.
Ниже представлена пошаговая инструкция по приготовлению майтнеза на растительном молоке от сайта "Лайфхакер.ру".
Ингредиенты:
— 100 мл растительного молока (овсяное, соевое, рисовое, миндальное и т. д.);
— 200 мл растительного масла;
— 1 чайная ложка горчицы;
— 1 чайная ложка сахара;
— 0,5 чайной ложки соли;
— 0,5 чайной ложки молотого белого перца (опционально);
— 2 столовые ложки лимонного сока или столового уксуса (9%).
Приготовление:
Готовый постный майонез можно использовать для добавления в салаты, приготовления соусов или для подачи любых снеков, картофеля фри, овощей и т. д. Приятного аппетита!
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