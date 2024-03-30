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Постный майонез: быстро готовится на любом растительном молоке, без яиц

Постный майонез на растительном молоке: хорошая альтернатива любимому соусу в пост

1:14
Еда

Данный рецепт постного майонеза на растительном молоке представляет собой отличную альтернативу классическому майонезу на яйцах.

Постный майонез на растительном молоке: хорошая альтернатива любимому соусу в пост
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0

Ниже представлена пошаговая инструкция по приготовлению майтнеза на растительном молоке от сайта "Лайфхакер.ру".

Ингредиенты:

— 100 мл растительного молока (овсяное, соевое, рисовое, миндальное и т. д.);

— 200 мл растительного масла;

— 1 чайная ложка горчицы;

— 1 чайная ложка сахара;

— 0,5 чайной ложки соли;

— 0,5 чайной ложки молотого белого перца (опционально);

— 2 столовые ложки лимонного сока или столового уксуса (9%).

Приготовление:

  1. Охлажденное растительное молоко и масло поместите в блендер и взбейте до получения однородной массы.
  2. Добавьте горчицу, сахар, соль, молотый белый перец и лимонный сок или уксус.
  3. Продолжайте взбивать соус до тех пор, пока он не загустеет и не станет похож на текстуру майонеза.

Готовый постный майонез можно использовать для добавления в салаты, приготовления соусов или для подачи любых снеков, картофеля фри, овощей и т. д. Приятного аппетита!

Постный соус (Постный майонез) на растительном "молоке". Легко приготовить! Пост Vegan
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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