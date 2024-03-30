Постный майонез: быстро готовится на любом растительном молоке, без яиц

Постный майонез на растительном молоке: хорошая альтернатива любимому соусу в пост

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Данный рецепт постного майонеза на растительном молоке представляет собой отличную альтернативу классическому майонезу на яйцах.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0

Ниже представлена пошаговая инструкция по приготовлению майтнеза на растительном молоке от сайта "Лайфхакер.ру".

Ингредиенты:

— 100 мл растительного молока (овсяное, соевое, рисовое, миндальное и т. д.);

— 200 мл растительного масла;

— 1 чайная ложка горчицы;

— 1 чайная ложка сахара;

— 0,5 чайной ложки соли;

— 0,5 чайной ложки молотого белого перца (опционально);

— 2 столовые ложки лимонного сока или столового уксуса (9%).

Приготовление:

Охлажденное растительное молоко и масло поместите в блендер и взбейте до получения однородной массы. Добавьте горчицу, сахар, соль, молотый белый перец и лимонный сок или уксус. Продолжайте взбивать соус до тех пор, пока он не загустеет и не станет похож на текстуру майонеза.

Готовый постный майонез можно использовать для добавления в салаты, приготовления соусов или для подачи любых снеков, картофеля фри, овощей и т. д. Приятного аппетита!