Соус для салата "Цезарь": никогда не покупайте готовый в магазине, запомните этот рецепт самой вкусной сливочной заправки

Приготовить соус для салата "Цезарь" очень просто в домашних условиях

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь" — один из самых простых в приготовлении. И количество ингредиентов всегда сведено к минимуму, потому что настоящая звезда этого праздничного блюда — сливочная заправка!

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Конечно, соус "Цезарь" можно купить готовый в магазине, однако в миллион раз вкуснее будет, если приготовить соус дома.

Ингредиенты

Лимонный сок

Консервированные анчоусы в масле

Чеснок

Дижонская горчица

Вустерский соус

Приправа: луковый порошок, соль, черный перец

Майонез

Пармезан

Приготовление

Добавьте в кухонный комбайн лимонный сок, анчоусы, чеснок, горчицу, вустерский соус, соль, луковый порошок и перец и перемешайте до получения однородной массы. Добавьте майонез и пармезан, затем снова перемешайте до однородной массы. Подавайте немедленно или храните для дальнейшего использования. Хранится в холодильнике в закрытой посуде до 5 дней.