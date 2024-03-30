Финансовый консультант напомнила, как можно полноценно питаться, не тратя времени на приготовление еды

Финансовый консультант Матвеева назвала три способа полноценно питаться тем, кто не хочет или не успевает готовить

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Для сотрудников с плотным рабочим графиком и ограниченным временем на обед существуют три способа обеспечить себя полноценным питанием. О них рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во-первых, специалист посоветовала обратить внимание на вендинговые автоматы. Матвеева рассказала, что эти автоматы сегодня предлагают не только чипсы и шоколадки, но и разнообразные блюда, учитывающие диетические потребности. В них можно найти вегетарианские, безглютеновые или низкокалорийные опции, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием, пишет Газета.Ru.

Во-вторых, существует такая полезная вещь, как сервис доставки, отметила эксперт. Подписка на сервис доставки позволяет сэкономить время на готовке, предлагая широкий выбор блюд, подходящих под ваши привычки и потребности. Выбрав подписку, вы оплачиваете услугу заранее за весь период, что получается выгоднее по сравнению с регулярной доставкой из ресторанов.

"Вы оплачиваете услугу заранее за весь период подписки, что позволяет сэкономить на каждом обеде или ужине. Например, в среднем месячная цена на подписку рационов 10-15 тысяч рублей. При этом доставка из ресторанов, даже из сетей фастфуда выйдет гораздо дороже — около 3 тысяч рублей в день", — рассказала Матвеева.

Третий вариант — это отделы готовой еды в супермаркетах, сообщила консультант. Это удобный вариант для тех, кто хочет есть полноценно и разнообразно, но не готовить самостоятельно. В таких отделах предлагается широкий ассортимент готовых блюд, которые достаточно лишь разогреть перед приёмом пищи, заключила Матвеева.

Выбрав один из этих способов, можно обеспечить себя полноценным и разнообразным питанием, не тратя времени на его приготовление.