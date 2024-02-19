Пожилые и здоровое питание: ключевые принципы и рекомендации

Диетолог Студенкова дала рекомендации по питанию пожилым людям

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жителям России, независимо от возраста, рекомендуется придерживаться определенных правил питания, чтобы предотвратить различные заболевания. Особенно важно для пожилых людей тщательно следить за своим здоровьем.

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Ведущий диетолог областного управления здравоохранения Надежда Студенкова, советует употреблять пищу порциями, включая больше овощей и фруктов в рацион. Регулярное время приема пищи помогает налаживанию работы желудка, обеспечивая полноценное пищеварение благодаря выработке пищеварительных ферментов. Эксперт отмечает, что рекомендации по питанию для пожилых людей разрабатываются геронтологами, специализирующимися на физических и психологических аспектах старения.

Несмотря на то, что с возрастом замедляется метаболизм и уменьшается физическая активность, соблюдение простых правил питания способствует поддержанию активного и бодрого образа жизни. Диетолог отмечает, что не следует снижать потребление жиров, так как они играют важную роль в поддержании гормонального баланса.

После 60 лет рекомендуется выбирать легкоусвояемые продукты, содержащие растительный белок. Особенно полезны нежирная рыба и молоко, а из яиц следует употреблять только белки, не более 2-3 штук в неделю.

Кроме того, важно ограничить потребление поваренной соли до 3 граммов в день. Регулярное употребление жирной рыбы, растительных масел и кисломолочных продуктов с пробиотиками и пребиотиками оказывает положительное воздействие. Для компенсации дефицита витаминов С и Р рекомендуется употреблять отвар шиповника, сладкий красный перец, укроп и петрушку.