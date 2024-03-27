Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего окрашивают зубной налёт

Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрашивание зубов обусловлено не самими продуктами и напитками, а их воздействием на налёт, который образуется на поверхности зубов. Если человек неправильно очищает зубы или пренебрегает гигиеной полости рта, то на зубах образуется налёт, который быстро минерализуется под воздействием слюны, а затем окрашивается. Употребление продуктов и напитков влияет на окрашивание налёта, а не непосредственно на структуру зубов.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Стоматолог-терапевт и врач-реставратор Алексей Сошников пояснил, что по налёту на зубах можно определить привычки питания человека. Так, тёмный налет может образоваться у любителей чёрного чая и кофе, жёлтый — у курящих людей и тех, кто употребляет много цитрусовых продуктов и лимонадов, а зелёный — у любителей растительной пищи.

Сошников также упомянул, что чернила каракатицы, которые могут быть добавлены в блюда с морепродуктами, имеют самое сильное окрашивающее воздействие на зубы.

"Профессиональная гигиеническая чистка полости рта при помощи особых препаратов и приборов, производимая в стоматологической клинике, также дает возможность вернуть зубам их естественный цвет", — добавил стоматолог, слова которого приводит Газета.Ru.

Таким образом, хотя некоторые продукты и напитки могут оказывать некоторое влияние на окрашивание зубов через налет, регулярная гигиена полости рта, в том числе профессиональная чистка, поможет сохранить зубы в естественном состоянии.