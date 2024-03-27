Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Cell Metabolism: роды уменьшают биологический возраст женщин
Эксперты назвали самые маленькие породы кошек
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего окрашивают зубной налёт

Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты

1:30
Еда

Окрашивание зубов обусловлено не самими продуктами и напитками, а их воздействием на налёт, который образуется на поверхности зубов. Если человек неправильно очищает зубы или пренебрегает гигиеной полости рта, то на зубах образуется налёт, который быстро минерализуется под воздействием слюны, а затем окрашивается. Употребление продуктов и напитков влияет на окрашивание налёта, а не непосредственно на структуру зубов.

Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Стоматолог-терапевт и врач-реставратор Алексей Сошников пояснил, что по налёту на зубах можно определить привычки питания человека. Так, тёмный налет может образоваться у любителей чёрного чая и кофе, жёлтый — у курящих людей и тех, кто употребляет много цитрусовых продуктов и лимонадов, а зелёный — у любителей растительной пищи.

Сошников также упомянул, что чернила каракатицы, которые могут быть добавлены в блюда с морепродуктами, имеют самое сильное окрашивающее воздействие на зубы.

"Профессиональная гигиеническая чистка полости рта при помощи особых препаратов и приборов, производимая в стоматологической клинике, также дает возможность вернуть зубам их естественный цвет", — добавил стоматолог, слова которого приводит Газета.Ru.

Таким образом, хотя некоторые продукты и напитки могут оказывать некоторое влияние на окрашивание зубов через налет, регулярная гигиена полости рта, в том числе профессиональная чистка, поможет сохранить зубы в естественном состоянии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Последние материалы
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников