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Основными причинами неприятного запаха изо рта являются зубной камень и налёт

1:19
Здоровье

Неприятный запах изо рта в большинстве случаев обусловлен заболеваниями дёсен, а точнее — зубными отложениями. Об этом напомнил стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников.

Основными причинами неприятного запаха изо рта являются зубной камень и налёт
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

"В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха", — рассказал Сошников.

Также неприятный запах может быть вызван некачественными пломбами либо ортопедическими конструкциями, которые также становятся местами скопления бактерий.

Также важно самое пристальное внимание уделять гигиене полости рта. Особенно важно делать это перед сном, напоминает Газета.Ru.

Для качественной чистки зубов важно использовать не только обычную или электрическую зубную щётку, но также зубную нить, монопучковую зубную щетку, предназначенной для очистки межзубных промежутков и поддесневых участков. Также нелишними будут зубные ершики, которыми очищают прилегающие поверхности между зубов.

А завершить процесс очистки желательно ополаскивателем, заключил стоматолог.

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ЗАПАХ ИЗО РТА. Причины неприятного запаха
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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