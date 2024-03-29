Очень вкусное домашнее овсяное печенье: вместо сахара спелые бананы и финики. Такое вы точно не найдёте в магазине!

Овсяное печенье: готовится без добавления сахара

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическое овсяное печенье без добавления сахара. Сладость этому полезному лакомству без глютена добавляют спелые бананы и финики. Возьмите этот рецепт на заметку!

Фото: flickr.com by tomatoes and friends is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления

1 стакан овсяной муки

3/4 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки соли

2 средних спелых банана, пюре

2 больших яйца

1/4 стакана топлёного кокосового масла или несолёного сливочного масла

3/4 стакана нарезанных фиников, предпочтительно сорт меджул, или изюма

1/2 стакана тёртого кокоса

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Смешайте в миске овёс, овсяную муку, корицу, пищевую соду и соль. Разомните бананы в средней миске до кремообразного состояния. Добавьте яйца, кокосовое масло (или сливочное масло) и ваниль, взбейте. Добавьте в банановую смесь сухие ингредиенты, финики (или изюм) и кокос, перемешайте. Скатайте из теста шарики и выложите на подготовленный противень. Вилкой надо придать форму печенью. Выпекайте 15–17 минут.