Брауни с запечённым маршмеллоу: нежный, тягучий, с влажной сердцевиной. Вам очень понравится этот десерт

Брауни с воздушной шапочкой из маршмеллоу: как приготовить

Любите нежные шоколадные пирожные? Попробуйте тогда этот рецепт брауни с маршмеллоу. Эти пирожные липкие, поэтому рекомендуется хорошо смазать противень маслом. Для придания вкуса брауни можно украсить растопленным молочным или белым шоколадом.

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Ингредиенты

1/2 стакана тёмного шоколада

1/2 стакана сахара

1 щепотка соли

20 штук зефира

1/2 стакана сливочного масла

4 яйца

1 стакан муки

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большую миску добавьте шоколад и масло. Поставьте их в микроволновую печь на 30 секунд. Достаньте миску, перемешайте и снова поставьте в микроволновую печь на 30 секунд. Повторяйте это, пока смесь не станет однородной. Добавьте сахар, яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте. Теперь добавьте муку и хорошо перемешайте со смесью в миске. Следите, чтобы не образовывались комочки. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте 25 минут или пока центр пирожных не будет готов. Достаньте брауни из духовки и выложите поверх слой зефира. Выпекайте брауни в течение 3-4 минут. Нарежьте десерт на кусочки и подавайте к столу.