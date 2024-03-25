Брауни с запечённым маршмеллоу: нежный, тягучий, с влажной сердцевиной. Вам очень понравится этот десерт

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Брауни с воздушной шапочкой из маршмеллоу: как приготовить

Еда

Любите нежные шоколадные пирожные? Попробуйте тогда этот рецепт брауни с маршмеллоу. Эти пирожные липкие, поэтому рекомендуется хорошо смазать противень маслом. Для придания вкуса брауни можно украсить растопленным молочным или белым шоколадом.

Брауни с воздушной шапочкой из маршмеллоу: как приготовить
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана тёмного шоколада
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 щепотка соли
  • 20 штук зефира
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 4 яйца
  • 1 стакан муки

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. В большую миску добавьте шоколад и масло. Поставьте их в микроволновую печь на 30 секунд. Достаньте миску, перемешайте и снова поставьте в микроволновую печь на 30 секунд. Повторяйте это, пока смесь не станет однородной.
  2. Добавьте сахар, яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте. Теперь добавьте муку и хорошо перемешайте со смесью в миске. Следите, чтобы не образовывались комочки.
  3. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте 25 минут или пока центр пирожных не будет готов. Достаньте брауни из духовки и выложите поверх слой зефира.
  4. Выпекайте брауни в течение 3-4 минут.
  5. Нарежьте десерт на кусочки и подавайте к столу.
Брауни с муссом из маршмеллоу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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