Брауни с запечённым маршмеллоу: нежный, тягучий, с влажной сердцевиной. Вам очень понравится этот десерт

Любите нежные шоколадные пирожные? Попробуйте тогда этот рецепт брауни с маршмеллоу. Эти пирожные липкие, поэтому рекомендуется хорошо смазать противень маслом. Для придания вкуса брауни можно украсить растопленным молочным или белым шоколадом.
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Ингредиенты
1/2 стакана тёмного шоколада
1/2 стакана сахара
1 щепотка соли
20 штук зефира
1/2 стакана сливочного масла
4 яйца
1 стакан муки
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. В большую миску добавьте шоколад и масло. Поставьте их в микроволновую печь на 30 секунд. Достаньте миску, перемешайте и снова поставьте в микроволновую печь на 30 секунд. Повторяйте это, пока смесь не станет однородной.
Добавьте сахар, яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте. Теперь добавьте муку и хорошо перемешайте со смесью в миске. Следите, чтобы не образовывались комочки.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте 25 минут или пока центр пирожных не будет готов. Достаньте брауни из духовки и выложите поверх слой зефира.
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