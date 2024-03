Брауни с запечённым маршмеллоу: нежный, тягучий, с влажной сердцевиной. Вам очень понравится этот десерт

Любите нежные шоколадные пирожные? Попробуйте тогда этот рецепт брауни с маршмеллоу. Эти пирожные липкие, поэтому рекомендуется хорошо смазать противень маслом. Для придания вкуса брауни можно украсить растопленным молочным или белым шоколадом.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication