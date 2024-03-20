Воздушные кокосовые трюфели с белым шоколадом и сливками: побалуйте себя изысканной вкуснятиной

Трюфели "Рафаэлло": простой рецепт изысканного десерта

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о чём-то сладком, но изысканном? Попробуйте этот простой в приготовлении рецепт.

Фото: pixnio.com by Leon Brooks is licensed under public domain

Кокосовые трюфели можно приготовить дома, используя всего несколько ингредиентов, таких как кокосовый порошок, белый шоколад, взбитые сливки, сливочное масло, ванильный экстракт и кокосовая стружка.

Кокос придаёт трюфелям особую текстуру, а белый шоколад, взбитые сливки и сливочное масло просто тают во рту.

Чтобы придать трюфелям насыщенность и текстуру, вы также можете начинить их во время приготовления жареным миндалём, фундуком, кешью и даже изюмом.

Ингредиенты

1/3 стакана кокосового порошка

1/4 стакана взбитых сливок

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

200 г белого шоколада

1 столовая ложка сливочного масла

4 столовые ложки кокосовой стружки

Приготовление

Крупно нарежьте белый шоколад и добавьте его в миску вместе со взбитыми сливками. Растопите на пару. Теперь добавьте в миску сливочное масло и перемешайте. Как только смесь станет однородной, снимите с огня. Добавьте кокосовую пудру в растопленный шоколад вместе с ванильным экстрактом. Перемешайте. Дайте смеси немного остыть. Теперь накройте крышкой или пищевой плёнкой и поставьте в морозилку на несколько часов. 2-3 часов достаточно, чтобы смесь немного застыла. Достаньте смесь из морозилки. Сформируйте шарики. Обваляйте эти шарики в кокосовой стружке, чтобы покрыть их со всех сторон. Косовые трюфели готовы!