С какой целью в тесто для пончиков, пирожков, хвороста добавляют водку

Для чего в тесто иногда добавляют водку?

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Введение водки в тесто позволяет достичь нескольких целей. О них пишет Food.ru.

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Во-первых, это помогает разрыхлить тесто. Когда вода в водке испаряется при высоких температурах, спирт создает пар, что делает тесто более воздушным и легким. Такое тесто отлично подходит для приготовления пухлых и пористых изделий, таких как пирожки, пончики и хворост.

Во-вторых, добавление водки в тесто помогает улучшить процесс жарки. Когда тесто, содержащее спирт, попадает на раскаленную поверхность, образуется корочка, которая становится плотнее. Это предотвращает трескание и лопание теста, а также позволяет более эффективно сохранять соки внутри изделий.

Например, при приготовлении чебуреков, водка в тесте помогает создать пузырьки, а корочка становится более прочной, что позволяет сохранить больше сока внутри и уменьшить пропитание жиром.

Однако необходимо соблюдать правильные пропорции. Слишком большое количество водки может придать горький привкус выпечке. Обычно достаточно добавить одну-две столовые ложки водки на килограмм теста.

Таким образом, добавление водки в тесто помогает разрыхлить и улучшить текстуру выпечки, а также обеспечить более эффективный процесс жарки.