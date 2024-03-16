Блинчики на пиве: секретный ингредиент для их особой эластичности

Блины на пиве: благодаря этому ингредиенту блинчики получаются очень эластичными

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт блинов, в котором интересной особенностью является добавление пива. Пиво в тесте придает блинам особую текстуру, делая их мягкими и нежными. Вкус пива практически не заметен, но оно значительно влияет на структуру и консистенцию блинов, делая их очень эластичными и упругими. Рецепт предоставлен порталом "Еда.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуется:

— 4 куриных яйца,

— 1 стакан пива (можно использовать светлое, тёмное или безалкогольное),

— 1 стакан молока,

— 1 стакан пшеничной муки,

— 1 столовая ложка сахара,

— соль по вкусу,

— 4 столовые ложки растительного масла,

— 0,5 чайной ложки соды.

Инструкции:

Взбейте яйца в миске, добавьте соль и постепенно влейте пиво и молоко, постоянно помешивая смесь. Постепенно добавьте муку в тесто, продолжая взбивать, чтобы избежать комочков. Добавьте сахар, растительное масло и соду. Разогрейте сковороду на среднем огне, накройте её небольшим количеством растительного масла. Налейте порцию теста (около двух ложек) на сковороду и равномерно распределите его по поверхности. Обжаривайте блины с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и не поднимутся слегка. Повторите процесс с оставшимся тестом.

Готовые блины на пиве можно подавать с любыми наполнителями по вашему вкусу: маслом, сахаром, сгущенным молоком, свежими ягодами или фруктами. А благодаря эластичности блинчиков в них легко завернуть любую начинку. Это отличный вариант для завтрака или десерта, который порадует всю семью.