Блинчики на пиве: секретный ингредиент для их особой эластичности

Представляем вам рецепт блинов, в котором интересной особенностью является добавление пива. Пиво в тесте придает блинам особую текстуру, делая их мягкими и нежными. Вкус пива практически не заметен, но оно значительно влияет на структуру и консистенцию блинов, делая их очень эластичными и упругими. Рецепт предоставлен порталом "Еда.ру".
Вам потребуется:
— 4 куриных яйца,
— 1 стакан пива (можно использовать светлое, тёмное или безалкогольное),
— 1 стакан молока,
— 1 стакан пшеничной муки,
— 1 столовая ложка сахара,
— соль по вкусу,
— 4 столовые ложки растительного масла,
— 0,5 чайной ложки соды.
Инструкции:
Готовые блины на пиве можно подавать с любыми наполнителями по вашему вкусу: маслом, сахаром, сгущенным молоком, свежими ягодами или фруктами. А благодаря эластичности блинчиков в них легко завернуть любую начинку. Это отличный вариант для завтрака или десерта, который порадует всю семью.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.