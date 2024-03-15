Блины на воде: отлично получаются, даже когда у вас нет молока

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Блины на воде: прекрасный результат при самом скромном количестве ингредиентов

1:17
Еда

Процесс приготовления вкусных блинов на воде является простым и доступным. Когда у вас нет молока, а свежих домашних блинчиков очень хочется, знание этого рецепта от сайта "Повар.ру" может пригодиться!

Блины на воде: прекрасный результат при самом скромном количестве ингредиентов
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 1 стакан муки,

— 1 стакан воды,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 яйцо,

— 1 щепотка соли,

— 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

  1. В большой миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
  2. Просейте муку и постепенно добавьте её в яичную смесь, аккуратно взбивая, чтобы избежать комочков.
  3. Постепенно добавьте воду, продолжая взбивать до получения однородного теста.
  4. Добавьте столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла.
  6. Налейте на сковороду половину половника теста и равномерно распределите его по дну сковороды.
  7. Обжарьте блин с двух сторон до золотистой корочки. Повторите то же самое с оставшимся тестом.
  8. Горячие блины подавайте с мёдом, вареньем или свежими ягодами.

Из указанного количества ингредиентов получается примерно восемь блинов. Если вам нужно больше, просто увеличьте пропорции. Приятного аппетита!

Простые БЛИНЫ на воде. Тонкие и Вкусные!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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