Блины на воде: отлично получаются, даже когда у вас нет молока

Блины на воде: прекрасный результат при самом скромном количестве ингредиентов

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Процесс приготовления вкусных блинов на воде является простым и доступным. Когда у вас нет молока, а свежих домашних блинчиков очень хочется, знание этого рецепта от сайта "Повар.ру" может пригодиться!

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 1 стакан муки,

— 1 стакан воды,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 яйцо,

— 1 щепотка соли,

— 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

В большой миске взбейте яйцо с солью и сахаром. Просейте муку и постепенно добавьте её в яичную смесь, аккуратно взбивая, чтобы избежать комочков. Постепенно добавьте воду, продолжая взбивать до получения однородного теста. Добавьте столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла. Налейте на сковороду половину половника теста и равномерно распределите его по дну сковороды. Обжарьте блин с двух сторон до золотистой корочки. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Горячие блины подавайте с мёдом, вареньем или свежими ягодами.

Из указанного количества ингредиентов получается примерно восемь блинов. Если вам нужно больше, просто увеличьте пропорции. Приятного аппетита!