Блины на воде: отлично получаются, даже когда у вас нет молока

Процесс приготовления вкусных блинов на воде является простым и доступным. Когда у вас нет молока, а свежих домашних блинчиков очень хочется, знание этого рецепта от сайта "Повар.ру" может пригодиться!
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Ингредиенты:
— 1 стакан муки,
— 1 стакан воды,
— 1 столовая ложка растительного масла,
— 1 яйцо,
— 1 щепотка соли,
— 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
В большой миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
Просейте муку и постепенно добавьте её в яичную смесь, аккуратно взбивая, чтобы избежать комочков.
Постепенно добавьте воду, продолжая взбивать до получения однородного теста.
Добавьте столовую ложку растительного масла и хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла.
Налейте на сковороду половину половника теста и равномерно распределите его по дну сковороды.
Обжарьте блин с двух сторон до золотистой корочки. Повторите то же самое с оставшимся тестом.
Горячие блины подавайте с мёдом, вареньем или свежими ягодами.
Из указанного количества ингредиентов получается примерно восемь блинов. Если вам нужно больше, просто увеличьте пропорции. Приятного аппетита!
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