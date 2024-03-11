Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: готовить быстро, есть вкусно

Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: быстрый и лёгкий ужин

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис и овощи запекаются в духовке вместе с зелёной фасолью и лососем под сладкой глазурью из соуса терияки. Рецептом поделился портал EatingWell.

Фото: eatingwell.com by FRED HARDY

Ингредиенты

1 упаковка свежей зелёной фасоли

1 чайная ложка растительного масла

4 кусочка филе лосося без кожи

2 столовые ложки соуса терияки

Предварительно приготовленный коричневый рис (полтора стакана)

2 чашки замороженной смеси болгарского перца и лука

1 столовая ложка соевого соуса

2 чайные ложки кунжутного масла

1 чайная ложка чесночной пасты

1 чайная ложка имбирной пасты

1 чайная ложка рисового уксуса

Приготовление

Предварительно нагрейте духовку до 230 градусов. Поместите большой противень с бортиками в духовку. Тем временем перемешайте зелёную фасоль с маслом на отдельном большом противне с бортиками, разложите по внешним краям. Поместите филе лосося в центр, полейте лосось соусом терияки. Аккуратно достаньте горячий противень из духовки. Поместите туда рис, смесь перца и лука, соевый соус, 1 чайную ложку кунжутного масла, чесночную пасту и имбирную пасту, перемешайте и быстро распределите ровным слоем. Поместите форму с лососем на верхнюю решетку, а форму с рисом на нижнюю решетку. Запекайте, пока лосось не будет готов, а рис местами не станет хрустящим, 12-15 минут. Полейте рис уксусом и оставшейся чайной ложкой кунжутного масла и перемешайте.