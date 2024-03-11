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Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: готовить быстро, есть вкусно

Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: быстрый и лёгкий ужин

1:36
Еда

Рис и овощи запекаются в духовке вместе с зелёной фасолью и лососем под сладкой глазурью из соуса терияки. Рецептом поделился портал EatingWell.

Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: быстрый и лёгкий ужин
Фото: eatingwell.com by FRED HARDY

Ингредиенты

  • 1 упаковка свежей зелёной фасоли
  • 1 чайная ложка растительного масла
  • 4 кусочка филе лосося без кожи
  • 2 столовые ложки соуса терияки
  • Предварительно приготовленный коричневый рис (полтора стакана)
  • 2 чашки замороженной смеси болгарского перца и лука
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 2 чайные ложки кунжутного масла
  • 1 чайная ложка чесночной пасты
  • 1 чайная ложка имбирной пасты
  • 1 чайная ложка рисового уксуса

Приготовление

  1. Предварительно нагрейте духовку до 230 градусов. Поместите большой противень с бортиками в духовку. Тем временем перемешайте зелёную фасоль с маслом на отдельном большом противне с бортиками, разложите по внешним краям. Поместите филе лосося в центр, полейте лосось соусом терияки.
  2. Аккуратно достаньте горячий противень из духовки. Поместите туда рис, смесь перца и лука, соевый соус, 1 чайную ложку кунжутного масла, чесночную пасту и имбирную пасту, перемешайте и быстро распределите ровным слоем.
  3. Поместите форму с лососем на верхнюю решетку, а форму с рисом на нижнюю решетку. Запекайте, пока лосось не будет готов, а рис местами не станет хрустящим, 12-15 минут. Полейте рис уксусом и оставшейся чайной ложкой кунжутного масла и перемешайте.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ФОРЕЛЬ С БЕКОНОМ И КЕНИЙСКОЙ ФАСОЛЬЮ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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