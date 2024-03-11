Лосось с соусом терияки и зелёной фасолью в духовке: готовить быстро, есть вкусно

2 чашки замороженной смеси болгарского перца и лука
1 столовая ложка соевого соуса
2 чайные ложки кунжутного масла
1 чайная ложка чесночной пасты
1 чайная ложка имбирной пасты
1 чайная ложка рисового уксуса
Приготовление
Предварительно нагрейте духовку до 230 градусов. Поместите большой противень с бортиками в духовку. Тем временем перемешайте зелёную фасоль с маслом на отдельном большом противне с бортиками, разложите по внешним краям. Поместите филе лосося в центр, полейте лосось соусом терияки.
Аккуратно достаньте горячий противень из духовки. Поместите туда рис, смесь перца и лука, соевый соус, 1 чайную ложку кунжутного масла, чесночную пасту и имбирную пасту, перемешайте и быстро распределите ровным слоем.
Поместите форму с лососем на верхнюю решетку, а форму с рисом на нижнюю решетку. Запекайте, пока лосось не будет готов, а рис местами не станет хрустящим, 12-15 минут. Полейте рис уксусом и оставшейся чайной ложкой кунжутного масла и перемешайте.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КАК ПРИГОТОВИТЬ ФОРЕЛЬ С БЕКОНОМ И КЕНИЙСКОЙ ФАСОЛЬЮ В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ