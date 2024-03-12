Картофельные драники: готовим их по классическому рецепту

Картофельные драники: ничего лишнего — картошка, лук и щепотка соли

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные драники — это излюбленное блюдо многих. Однако, чтобы они получились вкусными и ароматными, существуют некоторые секреты приготовления, которыми поделился сайт "Едим Дома". Давайте их рассмотрим подробнее:

Фото: commons.wikimedia.org by J Doll is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

— 4 средних картофелины

— 0,5 репчатого лука

— 0,5 столовой ложки пшеничной муки

— Щепотка соли

— Щепотка чёрного молотого перца

Приготовление:

Хорошо промойте, обсушите и очистите картофель и лук. Половину лука натрите на крупной тёрке, а картофель натрите на обычной терке. Выложите полученную массу в дуршлаг и оставьте на 10 минут, периодически отжимая сок. Добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты. На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте картофельную массу с помощью ложки, формируя оладьи примерно одинаковой толщины. Жарьте драники примерно 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистой корочки. Подавайте картофельные драники горячими. При желании, подкислите их сметаной и украсьте свежей зеленью.

Теперь у вас есть рецепт вкусных и ароматных картофельных драников. Приятного аппетита!