Картофельные драники с луком: готовить легко, результат всегда радует!

Картофельные драники с луком — это классическое и аппетитное блюдо, которое можно приготовить в различных вариациях. Существует много рецептов, но мы предлагаем более "богатый" подход с чуть большим количеством ингредиентов. Этот рецепт добавляет насыщенности и пикантности вкусу блюда.
Приготовление драников картофельных с луком не требует особых усилий, и результат обязательно порадует вас и ваших близких.
На 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приступим к приготовлению:
1. Мелко нарежьте лук. В небольшой сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла и потушите лук до мягкости в течение 2-3 минут.
2. Очистите и промойте картофель, а затем натрите его на крупной терке. Добавьте нарезанный лук, муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Таким образом получается картофельное тесто для драников.
3. Нагрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте картофельную массу на сковородку с помощью большой ложки, делая небольшие лепёшки. Жарьте драники на среднем огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
4. Готовые картофельные драники переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте их на подогретые тарелки и дополнительно для подачи предложите сметану.
Попробуйте данное блюдо и насладитесь его насыщенным и пикантным вкусом. Драники картофельные с луком — это отличный выбор для обеда или ужина, который обязательно понравится всем членам семьи.
Источник: Gastronom.ru
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