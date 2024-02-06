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Картофельные драники с луком: готовить легко, результат всегда радует!

Драники картофельные с луком: вкусные и сытные, с хрустящей румяной корочкой

1:59
Еда

Картофельные драники с луком — это классическое и аппетитное блюдо, которое можно приготовить в различных вариациях. Существует много рецептов, но мы предлагаем более "богатый" подход с чуть большим количеством ингредиентов. Этот рецепт добавляет насыщенности и пикантности вкусу блюда.

Драники картофельные с луком: вкусные и сытные, с хрустящей румяной корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Приготовление драников картофельных с луком не требует особых усилий, и результат обязательно порадует вас и ваших близких.

На 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  •  8-10 средних картофелин,
  • 1 средняя луковица,
  • 2-3 столовые ложки муки,
  • растительное масло для жарки,
  •  свежемолотый черный перец,
  • соль,
  • сметана для подачи

Приступим к приготовлению:

1. Мелко нарежьте лук. В небольшой сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла и потушите лук до мягкости в течение 2-3 минут.

2. Очистите и промойте картофель, а затем натрите его на крупной терке. Добавьте нарезанный лук, муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Таким образом получается картофельное тесто для драников.

3. Нагрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте картофельную массу на сковородку с помощью большой ложки, делая небольшие лепёшки. Жарьте драники на среднем огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

4. Готовые картофельные драники переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте их на подогретые тарелки и дополнительно для подачи предложите сметану.

Попробуйте данное блюдо и насладитесь его насыщенным и пикантным вкусом. Драники картофельные с луком — это отличный выбор для обеда или ужина, который обязательно понравится всем членам семьи.

Источник: Gastronom.ru

Классические картофельные ДРАНИКИ! Как приготовить драники? ДЕРУНЫ! Секреты их приготовления!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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