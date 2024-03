Протеиновый смузи с шоколадом: напиток, который даст чувство сытости на несколько часов

Your browser does not support the audio element.

Этот сливочный коктейль с высоким содержанием белка подарит вам чувство сытости на несколько часов, а по вкусу он напоминает банановый молочный коктейль с шоколадом и арахисовым маслом. Вам даже не нужно добавлять протеиновый порошок благодаря натуральному белку, содержащемуся в соевом молоке, греческом йогурте и арахисовом масле.

Фото: flickr.com by Magic Madzik from Lodz, Poland is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license