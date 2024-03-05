Протеиновый смузи с шоколадом: напиток, который даст чувство сытости на несколько часов

Этот сливочный коктейль с высоким содержанием белка подарит вам чувство сытости на несколько часов, а по вкусу он напоминает банановый молочный коктейль с шоколадом и арахисовым маслом. Вам даже не нужно добавлять протеиновый порошок благодаря натуральному белку, содержащемуся в соевом молоке, греческом йогурте и арахисовом масле.
Бананы для протеиновых коктейлей стоит предварительно заморозить. Очистите бананы и нарежьте их ломтиками, затем разложите их в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Убедитесь, что ломтики банана не касаются друг друга, чтобы они не слиплись при замерзании. Поместите противень в морозильную камеру. Переложите замороженные ломтики банана в герметичный контейнер. Замороженные ломтики банана можно использовать в течение двух месяцев после заморозки.
Ореховое масло должно быть натуральным, убедитесь, что в его состав входят только орехи и соль, пишет EatingWell.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте в блендере соевое молоко, банан, йогурт, какао-порошок и арахисовое масло до однородной массы.
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