Протеиновый смузи с шоколадом: напиток, который даст чувство сытости на несколько часов

Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом: готовится 3 минуты

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сливочный коктейль с высоким содержанием белка подарит вам чувство сытости на несколько часов, а по вкусу он напоминает банановый молочный коктейль с шоколадом и арахисовым маслом. Вам даже не нужно добавлять протеиновый порошок благодаря натуральному белку, содержащемуся в соевом молоке, греческом йогурте и арахисовом масле.

Фото: flickr.com by Magic Madzik from Lodz, Poland is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Бананы для протеиновых коктейлей стоит предварительно заморозить. Очистите бананы и нарежьте их ломтиками, затем разложите их в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Убедитесь, что ломтики банана не касаются друг друга, чтобы они не слиплись при замерзании. Поместите противень в морозильную камеру. Переложите замороженные ломтики банана в герметичный контейнер. Замороженные ломтики банана можно использовать в течение двух месяцев после заморозки.

Ореховое масло должно быть натуральным, убедитесь, что в его состав входят только орехи и соль, пишет EatingWell.

Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом

Ингредиенты:

1 стакан несладкого ванильного соевого молока

3/4 чашки нарезанного замороженного банана

1/2 стакана греческого йогурта без добавок

1 столовая ложка какао-порошка

1 столовая ложка натурального арахисового масла

Приготовление:

Смешайте в блендере соевое молоко, банан, йогурт, какао-порошок и арахисовое масло до однородной массы.