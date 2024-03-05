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Протеиновый смузи с шоколадом: напиток, который даст чувство сытости на несколько часов

Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом: готовится 3 минуты

1:28
Еда

Этот сливочный коктейль с высоким содержанием белка подарит вам чувство сытости на несколько часов, а по вкусу он напоминает банановый молочный коктейль с шоколадом и арахисовым маслом. Вам даже не нужно добавлять протеиновый порошок благодаря натуральному белку, содержащемуся в соевом молоке, греческом йогурте и арахисовом масле.

Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом: готовится 3 минуты
Фото: flickr.com by Magic Madzik from Lodz, Poland is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Бананы для протеиновых коктейлей стоит предварительно заморозить. Очистите бананы и нарежьте их ломтиками, затем разложите их в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Убедитесь, что ломтики банана не касаются друг друга, чтобы они не слиплись при замерзании. Поместите противень в морозильную камеру. Переложите замороженные ломтики банана в герметичный контейнер. Замороженные ломтики банана можно использовать в течение двух месяцев после заморозки.

Ореховое масло должно быть натуральным, убедитесь, что в его состав входят только орехи и соль, пишет EatingWell.

Протеиновый коктейль с шоколадом и арахисовым маслом

Ингредиенты:

  • 1 стакан несладкого ванильного соевого молока
  • 3/4 чашки нарезанного замороженного банана
  • 1/2 стакана греческого йогурта без добавок
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 1 столовая ложка натурального арахисового масла

Приготовление:

Смешайте в блендере соевое молоко, банан, йогурт, какао-порошок и арахисовое масло до однородной массы.

С чем пить протеин? С молоком, водой, соком?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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