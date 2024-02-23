Бисквитное печенье к чаю: рассыпчатое и яркое, с разноцветной сахарной глазурью

Бисквитное печенье с глазурью: дети с удовольствием помогут его готовить и украшать

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Наш рецепт бисквитного печенья с глазурью гарантирует нежные и рассыпчатые изделия, которые остаются свежими и вкусными на протяжении длительного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Секрет успеха заключается в добавлении небольшого количества молока и растопленного сливочного масла в тесто. Масло придает печенью тёплый аромат и особый вкус.

Особенностью этого рецепта от сайта "Гастроном.ру" является естественная глазурь, приготовленная с использованием только натуральных ингредиентов, таких как соки моркови, свеклы и петрушки, без использования искусственных красителей. Благодаря этому, печенье безопасно для детей и не имеет негативных последствий для здоровья.

Ингредиенты на 30 порций:

— 100 мл молока (жирностью 1,5%),

— 4 г разрыхлителя,

— щепотка соли,

— 100 г сахара,

— 6 крупных яиц,

— 2 стакана муки,

— 60 г сливочного масла (жирностью 82,5%).

Для глазури:

— цукаты для украшения,

— 1,5 столовой ложки лимонного сока,

— 0,5 столовой ложки свекольного сока,

— 0,5 столовой ложки сока петрушки,

— 0,5 столовой ложки морковного сока,

— 300 г сахарной пудры.

Приготовление:

Приготовьте бисквит для печенья с глазурью. Разделите желтки и белки яиц. Взбейте желтки с молоком, сахаром и растопленным сливочным маслом. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до получения однородной массы. Взбейте белки с щепоткой соли до образования густой пены. Осторожно вмешайте их в желтковую смесь. Разогрейте духовку до 180 °C. Покройте противень пергаментной бумагой и немного смочите ее водой. Тонким слоем распределите бисквитное тесто на противне и разровняйте его поверхность. Выпекайте в течение 25 минут. Остудите бисквит и вырежьте из него фигуры с помощью выемок разного диаметра, таких как цветы и сердечки. Приготовьте глазурь для печенья. В отдельных мисках смешайте по 1,5 столовой ложки лимонного сока с соками свеклы, петрушки и моркови. Добавьте в каждую миску по 100 г сахарной пудры и перемешайте до получения гладкой глазури. Покрасьте бисквитные фигуры разноцветной глазурью с помощью кисточки и украсьте их цукатами.

Разложите печенье на поднос и поставьте его в холодильник на 2 часа. Полезный совет: Чтобы печенье получилось красивым и аккуратным, режьте фигуры из остывшего, но еще слегка теплого теста, чтобы оно не крошилось.