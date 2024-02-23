Бисквитное печенье к чаю: рассыпчатое и яркое, с разноцветной сахарной глазурью

Наш рецепт бисквитного печенья с глазурью гарантирует нежные и рассыпчатые изделия, которые остаются свежими и вкусными на протяжении длительного времени.
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Секрет успеха заключается в добавлении небольшого количества молока и растопленного сливочного масла в тесто. Масло придает печенью тёплый аромат и особый вкус.
Особенностью этого рецепта от сайта "Гастроном.ру" является естественная глазурь, приготовленная с использованием только натуральных ингредиентов, таких как соки моркови, свеклы и петрушки, без использования искусственных красителей. Благодаря этому, печенье безопасно для детей и не имеет негативных последствий для здоровья.
Ингредиенты на 30 порций:
— 100 мл молока (жирностью 1,5%),
— 4 г разрыхлителя,
— щепотка соли,
— 100 г сахара,
— 6 крупных яиц,
— 2 стакана муки,
— 60 г сливочного масла (жирностью 82,5%).
Для глазури:
— цукаты для украшения,
— 1,5 столовой ложки лимонного сока,
— 0,5 столовой ложки свекольного сока,
— 0,5 столовой ложки сока петрушки,
— 0,5 столовой ложки морковного сока,
— 300 г сахарной пудры.
Приготовление:
Приготовьте бисквит для печенья с глазурью. Разделите желтки и белки яиц. Взбейте желтки с молоком, сахаром и растопленным сливочным маслом. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до получения однородной массы.
Взбейте белки с щепоткой соли до образования густой пены. Осторожно вмешайте их в желтковую смесь.
Разогрейте духовку до 180 °C. Покройте противень пергаментной бумагой и немного смочите ее водой. Тонким слоем распределите бисквитное тесто на противне и разровняйте его поверхность. Выпекайте в течение 25 минут.
Остудите бисквит и вырежьте из него фигуры с помощью выемок разного диаметра, таких как цветы и сердечки.
Приготовьте глазурь для печенья. В отдельных мисках смешайте по 1,5 столовой ложки лимонного сока с соками свеклы, петрушки и моркови. Добавьте в каждую миску по 100 г сахарной пудры и перемешайте до получения гладкой глазури.
Покрасьте бисквитные фигуры разноцветной глазурью с помощью кисточки и украсьте их цукатами.
Разложите печенье на поднос и поставьте его в холодильник на 2 часа. Полезный совет: Чтобы печенье получилось красивым и аккуратным, режьте фигуры из остывшего, но еще слегка теплого теста, чтобы оно не крошилось.
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