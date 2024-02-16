Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек

Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт очень лёгкого в приготовлении творожного теста от VK-сообщества "Ленивый кулинар" выручит хозяйку, которая решила порадовать своих домашних вкусными пирогами, пиццей, хачапури или просто булочками.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

2 яйца,

400 г творога,

350-400 г муки,

1 ч. л. соды,

1 ч. л. соли.

Приготовление