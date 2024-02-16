Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек

Рецепт очень лёгкого в приготовлении творожного теста от VK-сообщества "Ленивый кулинар" выручит хозяйку, которая решила порадовать своих домашних вкусными пирогами, пиццей, хачапури или просто булочками.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Ингредиенты:
2 яйца,
400 г творога,
350-400 г муки,
1 ч. л. соды,
1 ч. л. соли.
Приготовление
Смешайте 400 г творога, пару яиц, чайную ложку соли и соды.
Постепенно добавляйте муку (350-400 г, зависит от творога и размера яиц).
Разделите тесто на 8-10 частей, сформируйте шарики и сделайте углубление в центре каждого.
Наполните по своему вкусу (можно использовать всё, даже сладкие варианты, используя для них имеющиеся ягоды и фрукты).
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