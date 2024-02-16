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Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек

Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки

0:57
Еда

Рецепт очень лёгкого в приготовлении творожного теста от VK-сообщества "Ленивый кулинар" выручит хозяйку, которая решила порадовать своих домашних вкусными пирогами, пиццей, хачапури или просто булочками.

Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 400 г творога,
  • 350-400 г муки,
  • 1 ч. л. соды,
  • 1 ч. л. соли.

Приготовление

  1. Смешайте 400 г творога, пару яиц, чайную ложку соли и соды.
  2. Постепенно добавляйте муку (350-400 г, зависит от творога и размера яиц).
  3. Разделите тесто на 8-10 частей, сформируйте шарики и сделайте углубление в центре каждого.
  4. Наполните по своему вкусу (можно использовать всё, даже сладкие варианты, используя для них имеющиеся ягоды и фрукты).
  5. Выпекайте при 180°C примерно 25 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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