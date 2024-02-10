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"Ленивые" пирожки готовятся в считанные минуты: замесили тесто и сразу отправили в духовку — дрожжи не понадобятся

Рецепт "ленивых" пирожков без дрожжей

1:12
Еда

Питательные ленивые пирожки готовятся очень просто из привычных продуктов. Благодаря соде тесто поднимется, а начинка, состоящая из нарезанных вареных яиц и зелени, смешивается прямо в тесто.

Рецепт "ленивых" пирожков без дрожжей
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира (жирностью 2,5 %),
  • 3 яйца,
  • 20 мл растительного масла,
  • 300 г муки,
  • 0,5 ч. л соды,
  • 1 ч. л сахара,
  • 1 ч. л соли,
  • 60 г свежей зелени.

Приготовление:  

1. Два яйца отварите.

2. В миске соедините кефир с одним яйцом, соль, сахаром, содой. Всё размешайте.

3. Сваренные яйца накрошите и добавьте в кефирную массу.

4. Накрошите зелень. Добавьте к тесту, размешайте.

5. Положите растительное масло.

6. Добавьте муку.

7. Столовой ложкой выложите тесто на противень в форме округлых горок.

8. Выпекайте полчаса при 180 градусах.

Источник: russianfood. com

ЛЕНИВЫЕ пирожки "Пятиминутки" ПЫШНЫЕ, МЯГКИЕ и не оседают! Секрет в приготовление!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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