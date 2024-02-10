"Ленивые" пирожки готовятся в считанные минуты: замесили тесто и сразу отправили в духовку — дрожжи не понадобятся

Питательные ленивые пирожки готовятся очень просто из привычных продуктов. Благодаря соде тесто поднимется, а начинка, состоящая из нарезанных вареных яиц и зелени, смешивается прямо в тесто.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Два яйца отварите.
2. В миске соедините кефир с одним яйцом, соль, сахаром, содой. Всё размешайте.
3. Сваренные яйца накрошите и добавьте в кефирную массу.
4. Накрошите зелень. Добавьте к тесту, размешайте.
5. Положите растительное масло.
6. Добавьте муку.
7. Столовой ложкой выложите тесто на противень в форме округлых горок.
8. Выпекайте полчаса при 180 градусах.
Источник: russianfood. com
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.