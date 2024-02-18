Овсянка приобретёт новый вкус: превратите кашу в нескучное блюдо

Три способа усилить вкус овсянки

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка — полезный продукт, который многие едят на завтрак. Однако каша может быстро надоесть. Эти три приёма придадут ей новый вкус, пишет self.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Добавьте немного сытных овощей.

Кабачки, морковь или брокколи придадут каше пикантность. Кроме того, это просто быстрый и лёгкий способ есть больше овощей.

2. Добавьте немного йогурта.

Сочетание овсяных хлопьев с йогуртом добавят каше кремообразную консистенцию. Можно выбрать продукт как с добавками, так и без.

В этом комбикорме также есть несколько полезных свойств. В половине чашки овсяных хлопьев содержится около пяти граммов белка, но если вы добавите к ним порцию греческого йогурта, то сможете более чем вчетверо увеличить его количество в своём рационе.

3. Не забудьте про орехи.

Возьмите немного миндаля, кешью или фисташек и посыпьте ими овсянку, чтобы каша получилась хрустящей. Вы обогатите блюдо полезными жирами и клетчаткой, которые повышают чувство сытости.