Овсянка приобретёт новый вкус: превратите кашу в нескучное блюдо

Овсянка — полезный продукт, который многие едят на завтрак. Однако каша может быстро надоесть. Эти три приёма придадут ей новый вкус, пишет self.com.
1. Добавьте немного сытных овощей.
Кабачки, морковь или брокколи придадут каше пикантность. Кроме того, это просто быстрый и лёгкий способ есть больше овощей.
2. Добавьте немного йогурта.
Сочетание овсяных хлопьев с йогуртом добавят каше кремообразную консистенцию. Можно выбрать продукт как с добавками, так и без.
В этом комбикорме также есть несколько полезных свойств. В половине чашки овсяных хлопьев содержится около пяти граммов белка, но если вы добавите к ним порцию греческого йогурта, то сможете более чем вчетверо увеличить его количество в своём рационе.
3. Не забудьте про орехи.
Возьмите немного миндаля, кешью или фисташек и посыпьте ими овсянку, чтобы каша получилась хрустящей. Вы обогатите блюдо полезными жирами и клетчаткой, которые повышают чувство сытости.
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