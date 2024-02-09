Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя есть кинзу, когда она цветёт
В Коломне изобрели "шоколадный" путеводитель по городу в виде настольной игры
Западная пресса негативно отреагировала на нового главкома ВСУ Сырского
ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу
Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака
Эти предметы помогут нарастить силу
Азу с тушёнкой: более простой и быстрый способ приготовления классического блюда
Обзор Suzuki Vitara (2014-2023): простота и надежность компактного кроссовера
Nature: Доказано существование подлёдного океана на спутнике Сатурна Мимасе
Пусть обед будет не только полезным, но и ярким: приготовьте крем-суп из тыквы

Крем-суп из тыквы: яркий цвет, нежная консистенция и бесподобный аромат

1:49
Еда

Насыщенный и густой суп, украшенный тыквенными семечками, станет отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Создайте теплую атмосферу и насладитесь этим восхитительным блюдом от сайта Eda.ru вместе с близкими людьми.

Крем-суп из тыквы: яркий цвет, нежная консистенция и бесподобный аромат
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Крем-суп из тыквы — это вкусное и питательное блюдо, которое легко приготовить по данному рецепту.

Ингредиенты:

— 1 кг тыквы, очищенной от кожуры и семечек?

— 1 головка красного лука?

— 6 зубчиков чеснока?

— 100 г сливочного масла?

— 50 мл бренди,

— 1 л куриного бульона,

— 200 мл нежирных сливок,

— 2 столовые ложки сахара,

— молотый чёрный перец и соль по вкусу,

— 20 г петрушки (для подачи),

— 50 г тыквенных семечек, обжаренных без масла (для подачи).

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте красный лук и чеснок. Обжарьте их на сливочном масле в глубокой сковороде. Сначала добавьте лук, а затем, когда он станет мягким, добавьте чеснок. Обжаривайте чеснок, пока не почувствуете его аромат — около минуты, чтобы избежать его чрезмерного пережаривания и горчинки.
  2. Добавьте нарезанную тыкву в сковороду и обжаривайте вместе с луком и чесноком, помешивая в течение нескольких минут, пока тыква не станет мягкой.
  3. Влейте на сковороду бренди и жарьте ещё около пяти минут, чтобы алкоголь выпарился.
  4. Залейте куриным бульоном и добавьте соль, перец и сахар. Варите суп еще 5-7 минут.
  5. Переложите суп в блендер, добавьте нежирные сливки и мелко нарезанную петрушку. Измельчите все до получения однородной массы.
  6. Подавайте крем-суп горячим, посыпав обжаренными на сухой сковороде тыквенными семечками и украсив петрушкой.
ТЫКВЕННЫЙ Суп-Пюре "Сливочная Нежность". БАРХАТНЫЙ Крем-суп из ТЫКВЫ.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Последние материалы
Крем-суп из тыквы: яркий цвет, нежная консистенция и бесподобный аромат
В Коломне изобрели "шоколадный" путеводитель по городу в виде настольной игры
Западная пресса негативно отреагировала на нового главкома ВСУ Сырского
ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу
Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака
Эти предметы помогут нарастить силу
Азу с тушёнкой: более простой и быстрый способ приготовления классического блюда
Обзор Suzuki Vitara (2014-2023): простота и надежность компактного кроссовера
Nature: Доказано существование подлёдного океана на спутнике Сатурна Мимасе
Как избавиться от морщин на шее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников