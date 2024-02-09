Пусть обед будет не только полезным, но и ярким: приготовьте крем-суп из тыквы

Насыщенный и густой суп, украшенный тыквенными семечками, станет отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Создайте теплую атмосферу и насладитесь этим восхитительным блюдом от сайта Eda.ru вместе с близкими людьми.
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Крем-суп из тыквы — это вкусное и питательное блюдо, которое легко приготовить по данному рецепту.
Ингредиенты:
— 1 кг тыквы, очищенной от кожуры и семечек?
— 1 головка красного лука?
— 6 зубчиков чеснока?
— 100 г сливочного масла?
— 50 мл бренди,
— 1 л куриного бульона,
— 200 мл нежирных сливок,
— 2 столовые ложки сахара,
— молотый чёрный перец и соль по вкусу,
— 20 г петрушки (для подачи),
— 50 г тыквенных семечек, обжаренных без масла (для подачи).
Приготовление:
Мелко нарежьте красный лук и чеснок. Обжарьте их на сливочном масле в глубокой сковороде. Сначала добавьте лук, а затем, когда он станет мягким, добавьте чеснок. Обжаривайте чеснок, пока не почувствуете его аромат — около минуты, чтобы избежать его чрезмерного пережаривания и горчинки.
Добавьте нарезанную тыкву в сковороду и обжаривайте вместе с луком и чесноком, помешивая в течение нескольких минут, пока тыква не станет мягкой.
Влейте на сковороду бренди и жарьте ещё около пяти минут, чтобы алкоголь выпарился.
Залейте куриным бульоном и добавьте соль, перец и сахар. Варите суп еще 5-7 минут.
Переложите суп в блендер, добавьте нежирные сливки и мелко нарезанную петрушку. Измельчите все до получения однородной массы.
Подавайте крем-суп горячим, посыпав обжаренными на сухой сковороде тыквенными семечками и украсив петрушкой.
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