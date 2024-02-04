За нежный сливочный крем-суп из шампиньонов домашние скажут вам "спасибо"

Крем-суп из шампиньонов со сливками: восхитительный вкус и грибной аромат

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

От грибного супчика на обед мало кто откажется. Тем более, если это вкусный крем-суп из шампиньонов со сливками во французском стиле от портала Eda. ru — лёгкий и одновременно питательный, с нежной текстурой и головокружительным грибным ароматом!

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для крем-супа из шампиньонов со сливками (6 порций):

— 500 г свежих шампиньонов

— 300 мл сливок (25% жирности)

— 2 столовые ложки сливочного масла

— 3 столовые ложки пшеничной муки

— 2 столовые ложки оливкового масла

— Тимьян (по вкусу)

— 1 зубчик чеснока

— Соль (по вкусу)

— Свежемолотый чёрный перец (по вкусу)

— 2 штуки сушеных белых грибов

Приготовление:

1. Тщательно помойте шампиньоны. Оставьте 2 красивых и крепких гриба для украшения. Отделите ножки от шляпок и порубите их крупно.

2. В большой кастрюле положите ножки грибов, залейте 1-1,5 литра холодной воды, добавьте тимьян и неочищенный зубчик чеснока. Доведите до кипения и варите на небольшом огне под крышкой в течение 30 минут.

3. В сковороде разогрейте треть оливкового масла и обжарьте нарезанные шляпки грибов. Посолите и закройте крышкой. Готовьте на сильном огне, иногда потрясая сковородой, в течение 5 минут. Откройте крышку и вылейте грибной сок, который образуется, в кастрюлю с варящимися ножками.

4. Добавьте оставшееся оливковое масло в сковороду с шляпками грибов и готовьте, помешивая, еще 10 минут.

5. Положите готовые шляпки грибов в кастрюлю к ножкам и варите еще 5-10 минут. Удалите тимьян и чеснок.

6. В небольшой сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте на небольшом огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.

7. Постепенно влейте отложенный грибной бульон в муку, продолжая помешивать венчиком. Готовьте, помешивая, чтобы не было комков, в течение 7-10 минут. При необходимости добавьте еще бульон.

8. Перелейте суп в блендер, добавьте заправку из сотейника и взбейте до однородности. Затем верните суп в кастрюлю.

9. Доведите суп до кипения, добавьте сливки и прогрейте, но не доводите до кипения. Приправьте солью и перцем по вкусу. Снимите с огня.

10. Нарежьте отложенные шампиньоны для украшения тонкими ломтиками. Сухие белые грибы смельте в кофемолке или растолките в ступке с сухим тимьяном.

11. Разлейте суп по подогретым тарелкам, выложите несколько ломтиков грибов в центр каждой тарелки и посыпьте порошком из сушёных грибов с тимьяном.

12. Подайте крем-суп из шампиньонов со сливками немедленно и наслаждайтесь!