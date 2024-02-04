За нежный сливочный крем-суп из шампиньонов домашние скажут вам "спасибо"

От грибного супчика на обед мало кто откажется. Тем более, если это вкусный крем-суп из шампиньонов со сливками во французском стиле от портала Eda. ru — лёгкий и одновременно питательный, с нежной текстурой и головокружительным грибным ароматом!
Ингредиенты для крем-супа из шампиньонов со сливками (6 порций):
— 500 г свежих шампиньонов
— 300 мл сливок (25% жирности)
— 2 столовые ложки сливочного масла
— 3 столовые ложки пшеничной муки
— 2 столовые ложки оливкового масла
— Тимьян (по вкусу)
— 1 зубчик чеснока
— Соль (по вкусу)
— Свежемолотый чёрный перец (по вкусу)
— 2 штуки сушеных белых грибов
Приготовление:
1. Тщательно помойте шампиньоны. Оставьте 2 красивых и крепких гриба для украшения. Отделите ножки от шляпок и порубите их крупно.
2. В большой кастрюле положите ножки грибов, залейте 1-1,5 литра холодной воды, добавьте тимьян и неочищенный зубчик чеснока. Доведите до кипения и варите на небольшом огне под крышкой в течение 30 минут.
3. В сковороде разогрейте треть оливкового масла и обжарьте нарезанные шляпки грибов. Посолите и закройте крышкой. Готовьте на сильном огне, иногда потрясая сковородой, в течение 5 минут. Откройте крышку и вылейте грибной сок, который образуется, в кастрюлю с варящимися ножками.
4. Добавьте оставшееся оливковое масло в сковороду с шляпками грибов и готовьте, помешивая, еще 10 минут.
5. Положите готовые шляпки грибов в кастрюлю к ножкам и варите еще 5-10 минут. Удалите тимьян и чеснок.
6. В небольшой сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте на небольшом огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.
7. Постепенно влейте отложенный грибной бульон в муку, продолжая помешивать венчиком. Готовьте, помешивая, чтобы не было комков, в течение 7-10 минут. При необходимости добавьте еще бульон.
8. Перелейте суп в блендер, добавьте заправку из сотейника и взбейте до однородности. Затем верните суп в кастрюлю.
9. Доведите суп до кипения, добавьте сливки и прогрейте, но не доводите до кипения. Приправьте солью и перцем по вкусу. Снимите с огня.
10. Нарежьте отложенные шампиньоны для украшения тонкими ломтиками. Сухие белые грибы смельте в кофемолке или растолките в ступке с сухим тимьяном.
11. Разлейте суп по подогретым тарелкам, выложите несколько ломтиков грибов в центр каждой тарелки и посыпьте порошком из сушёных грибов с тимьяном.
12. Подайте крем-суп из шампиньонов со сливками немедленно и наслаждайтесь!
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