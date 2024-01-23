Быстрый пирог с зелёным луком и яйцом на заливном тесте понравится всем!

Заливной пирог с яйцом и зелёным луком готовится на очень простом тесте, буквально за несколько минут. Этот заливной пирог от YouTube-канала "Вкусно live" хорошо тем, что для его начинки можно использовать не только зелёный лук и яйца, но и любые другие продукты.
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление
1. В миску разбейте 3 яйца, добавьте тёплый кефир, по чайной ложке сахара и соли, перемешайте, пока масса не станет однородной. Муку смешайте с разрыхлителем, насыпьте её в яичную массу и замесите тесто.
2. Приготовьте начинку: нарежьте кубиками 4 варёных яйца и зелёный лук, посолите, перемешайте.
3. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите начинку и залейте второй частью теста. Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах до золотистой корочки.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.