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Быстрый пирог с зелёным луком и яйцом на заливном тесте понравится всем!

Заливной пирог на кефире: с яйцом и зелёным луком получается особенно вкусно

1:09
Еда

Заливной пирог с яйцом и зелёным луком готовится на очень простом тесте, буквально за несколько минут. Этот заливной пирог от YouTube-канала "Вкусно live" хорошо тем, что для его начинки можно использовать не только зелёный лук и яйца, но и любые другие продукты.

Заливной пирог на кефире: с яйцом и зелёным луком получается особенно вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 250 г муки;

Для начинки:

  • 4 яйца;
  • пучок зелёного лука.

Приготовление

1. В миску разбейте 3 яйца, добавьте тёплый кефир, по чайной ложке сахара и соли, перемешайте, пока масса не станет однородной. Муку смешайте с разрыхлителем, насыпьте её в яичную массу и замесите тесто.

2. Приготовьте начинку: нарежьте кубиками 4 варёных яйца и зелёный лук, посолите, перемешайте.

3. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите начинку и залейте второй частью теста. Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

НЕЖНЫЙ заливной пирог на кефире. С луком и яйцом. Минутное тесто!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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