Быстрый пирог с зелёным луком и яйцом на заливном тесте понравится всем!

Заливной пирог на кефире: с яйцом и зелёным луком получается особенно вкусно

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливной пирог с яйцом и зелёным луком готовится на очень простом тесте, буквально за несколько минут. Этот заливной пирог от YouTube-канала "Вкусно live" хорошо тем, что для его начинки можно использовать не только зелёный лук и яйца, но и любые другие продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

300 мл кефира;

3 яйца;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

250 г муки;

Для начинки:

4 яйца;

пучок зелёного лука.

Приготовление

1. В миску разбейте 3 яйца, добавьте тёплый кефир, по чайной ложке сахара и соли, перемешайте, пока масса не станет однородной. Муку смешайте с разрыхлителем, насыпьте её в яичную массу и замесите тесто.

2. Приготовьте начинку: нарежьте кубиками 4 варёных яйца и зелёный лук, посолите, перемешайте.

3. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите начинку и залейте второй частью теста. Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах до золотистой корочки.