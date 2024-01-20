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Бомбические конвертики из лаваша и курицы: приготовьте простое блюдо на завтрак или перекус

Сочные и сытные конвертики из лаваша

1:26
Еда

Это блюдо отлично подходит для перекуса или завтрака. Приготовить эти конвертики из лаваша с курицей очень просто.

Сочные и сытные конвертики из лаваша
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Вам понадобятся один тонкий лист лаваша, 150 г отварного филе курицы, один томат, сыр 100 г, 1 пучок зелёного лука, сушёный базилик по вкусу, 2 яйца, 50 мл молока, 3 ст. л. греческого йогурта или сметаны, 1 зубчик чеснока, 2 щепотки соли, растительное масло.

1. Чеснок выдавите через пресс. Соедините его со сметаной и солью. Хорошо перемешайте.

2. Томаты нарежьте в форме полукругов. Филе и сыр нарежьте тонкими слайсами. Мелко накрошите лук.

3. Лаваш нарежьте тонкими полосками шириной около 15 сантиметров.

4. Выделите с края лаваша визуально квадрат и намажьте его сметанным соусом. Положите сверху мясо, базилик, зелёный лук, помидор и сыр. Сложите лаваш в форме треугольника.

5. Яйца соедините с щепоткой соли и молоком. Макайте конвертики в этой смеси и жарьте на масле с обеих сторон.

Блюдо готово. Можно его брать на работу илии пикник. Отлично подойдёт для завтрака.

Источник: .russianfood.com

Конвертики с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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