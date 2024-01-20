Нежное тесто и яркий банановый аромат: простой и воздушный пирог на сковороде

Порадуйте близких простым, но очень вкусным пирогом с бананами или яблоками на сковороде

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень простой пирог на сковороде можно приготовить и с яблоками, и с бананами, — он всем обязательно понравится. Ну а больше всех он понравится хозяйке, ведь готовить этот десерт по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой очень быстро и совсем не сложно.

Фото: openverse.org by Ross Catrow is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

80 г сахара;

1 яйцо;

150 мл молока;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

150 г муки;

60 г растительного масла;

2 банана

+ 3 ч. л сахара, чтобы сделать карамель.

Приготовление

1. В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, обычный и ванильный сахар, перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, добавьте разрыхлитель с мукой, перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Сковороду смажьте сливочным маслом, присыпьте дно 2-3 ч. ложками сахара, на него выложите нарезанные кружками бананы.

3. Залейте бананы тестом, накройте сковороду крышкой и поставьте на плиту на очень маленький огонь минут на 40.