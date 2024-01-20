Нежное тесто и яркий банановый аромат: простой и воздушный пирог на сковороде

Очень простой пирог на сковороде можно приготовить и с яблоками, и с бананами, — он всем обязательно понравится. Ну а больше всех он понравится хозяйке, ведь готовить этот десерт по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой очень быстро и совсем не сложно.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, обычный и ванильный сахар, перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, добавьте разрыхлитель с мукой, перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Сковороду смажьте сливочным маслом, присыпьте дно 2-3 ч. ложками сахара, на него выложите нарезанные кружками бананы.
3. Залейте бананы тестом, накройте сковороду крышкой и поставьте на плиту на очень маленький огонь минут на 40.
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