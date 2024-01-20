Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбежавший из России актер Белый* не может продать билеты на гастроли в Тбилиси
Кошки этого не любят, но иногда приходится их купать. Вот что надо знать для этого
Пасынки томатов можно использоваться для борьбы с вредителями
Водителям рассказали, как отогреть бачок омывателя зимой
Вознаградите своего мохнатого кошачьей мятой за хорошее поведение, он не забудет
Глава офиса Зеленского Ермак: бойцы ВСУ говорят, что у них нет возможности наступать
Специалист Румянцева пояснила, что делать при сильной линьке кошки
К 2100 году в США могут появиться тысячи городов-призраков
Певица Полина Гагарина заявила, что ее травмировали на шоу "Голос"
Нежное тесто и яркий банановый аромат: простой и воздушный пирог на сковороде

Порадуйте близких простым, но очень вкусным пирогом с бананами или яблоками на сковороде

1:08
Еда

Очень простой пирог на сковороде можно приготовить и с яблоками, и с бананами, — он всем обязательно понравится. Ну а больше всех он понравится хозяйке, ведь готовить этот десерт по рецепту YouTube-канала Алёны Митрофановой очень быстро и совсем не сложно.

Порадуйте близких простым, но очень вкусным пирогом с бананами или яблоками на сковороде
Фото: openverse.org by Ross Catrow is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 80 г сахара;
  • 1 яйцо;
  • 150 мл молока;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 150 г муки;
  • 60 г растительного масла;
  • 2 банана
  • + 3 ч. л сахара, чтобы сделать карамель.

Приготовление

1. В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли, обычный и ванильный сахар, перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, добавьте разрыхлитель с мукой, перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Сковороду смажьте сливочным маслом, присыпьте дно 2-3 ч. ложками сахара, на него выложите нарезанные кружками бананы.

3. Залейте бананы тестом, накройте сковороду крышкой и поставьте на плиту на очень маленький огонь минут на 40.

Хоть с яблоками, Хоть с бананами! На Сковороде - Мягкий, Воздушный ПИРОГ - тесто с ОДНИМ яйцом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Российские штурмовики взяли укрепрайон ВСУ "Царская охота " и вошли в Авдеевку
Сбежавший из России актер Белый* не может продать билеты на гастроли в Тбилиси
Кошки этого не любят, но иногда приходится их купать. Вот что надо знать для этого
Пасынки томатов можно использоваться для борьбы с вредителями
Водителям рассказали, как отогреть бачок омывателя зимой
Порадуйте близких простым, но очень вкусным пирогом с бананами или яблоками на сковороде
Вознаградите своего мохнатого кошачьей мятой за хорошее поведение, он не забудет
Глава офиса Зеленского Ермак: бойцы ВСУ говорят, что у них нет возможности наступать
Специалист Румянцева пояснила, что делать при сильной линьке кошки
К 2100 году в США могут появиться тысячи городов-призраков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников