Простой завтрак или ужин из колбасы, сыра, сметаны и муки: всё смешайте и на сковороду

Вкуснейший завтрак или лёгкий, но сытный ужин можно приготовить буквально за 10 минут, если воспользоваться для этого подсказкой от YouTube-канала "Panna Lesia". Прекрасное блюдо у вас получится из совсем простого набора продуктов!
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление
1. В кастрюльку разбейте 2 яйца, добавьте соль, 3 ст. л. йогурта или сметаны. Всё перемешайте венчиком, всыпьте 4 ст. л. муки, разрыхлитель, сушёный чеснок, сушёный базилик или орегано, ещё раз хорошо перемешайте.
2. Подготовьте начинку: мелко нарежьте зелёный лук, колбасу, сладкий болгарский перец и помидор. Сыр натрите на тёрке и все порезанные ингредиенты сложите в кастрюльку с тестом, перемешайте.
3. Сковороду смажьте маслом, вылейте на неё приготовленную массу, разровняйте. Жарьте на небольшом огне 10-15 минут, после чего переверните ваш "пирог" и подрумяньте с другой стороны.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.