Простой завтрак или ужин из колбасы, сыра, сметаны и муки: всё смешайте и на сковороду

Сыр, колбаса и немного муки: вкуснейший пирог на сковороде на завтрак или ужин готов!

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейший завтрак или лёгкий, но сытный ужин можно приготовить буквально за 10 минут, если воспользоваться для этого подсказкой от YouTube-канала "Panna Lesia". Прекрасное блюдо у вас получится из совсем простого набора продуктов!

Фото: commons.wikimedia.org by CarlosPacheco is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для теста:

4 ст. л. муки;

2 яйца;

3 ст. л. йогурта или сметаны;

¼ ч. л. соли;

щепотка разрыхлителя;

0,5 ч. л. сушёного чеснока;

1 ч. л. сушёного орегано или базилика

Ингредиенты для начинки:

50 г сыра;

1 помидор;

50 г колбасы;

маленький сладкий перец (или половина);

несколько стрелок зелёного лука.

Приготовление

1. В кастрюльку разбейте 2 яйца, добавьте соль, 3 ст. л. йогурта или сметаны. Всё перемешайте венчиком, всыпьте 4 ст. л. муки, разрыхлитель, сушёный чеснок, сушёный базилик или орегано, ещё раз хорошо перемешайте.

2. Подготовьте начинку: мелко нарежьте зелёный лук, колбасу, сладкий болгарский перец и помидор. Сыр натрите на тёрке и все порезанные ингредиенты сложите в кастрюльку с тестом, перемешайте.

3. Сковороду смажьте маслом, вылейте на неё приготовленную массу, разровняйте. Жарьте на небольшом огне 10-15 минут, после чего переверните ваш "пирог" и подрумяньте с другой стороны.